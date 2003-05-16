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    16 мая 2003

    AMD: не у всех плохо с продажами чипов flash:

    17:53

    Unisys анонсирует Dorado 140 и Dorado 180:

    16:36

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.31 и HWiNFO v.4.8.9:

    15:30

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.5:

    15:05

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.2.15:

    14:40

    Утилиты: DVD Region-Free v.2.15:

    14:15

    Драйверы ATI Catalyst v.3.4:

    13:40

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.05:

    13:25

    В WSC недовольны налогообложением полупроводниковой продукции в Китае:

    13:19

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Rhine II от VIA:

    13:05

    EDGE: играем в Palm OS:

    13:00

    Неофициальные драйверы для встроенного видео от S3:

    12:45

    Обновление драйверов для игровых контроллеров Logitech Wingman:

    12:30

    Обновление драйверов для встроенного звука CMI-8738:

    12:15

    Intel снижает цены на Celeron и Pentium-M:

    12:08

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Chaintech, MSI и Soyo:

    12:00

    FLEX Drive - USB 2.0-брелок от Sarotech:

    11:19

    Premier Series DDR: линейка PC3500 модулей памяти от OCZ Technology:

    11:16

    V@amp MPM-101: портативный пишущий MP3/MPEG-4 плеер с ТВ тюнером:

    10:56

    Первые фото 128 Мб графической карты FX5900-TD128 (MS-8929) от MSI:

    10:16

    Карты серии Creative 3D Blaster 5 FX на российском рынке:

    09:32

    WinFast A350 Ultra TDH MyVIVO: вариант на GeForce FX 5900 Ultra от Leadtek:

    08:15

    Интерфейсная USB 2.0-плата Logitec для Mac:

    08:01

    MJC-2250c - принтер Samsung для домашних фотолабораторий:

    07:38

    Sharp выпустит новые смарт-карты на ядре MIPS:

    06:50

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