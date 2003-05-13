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    13 мая 2003

    GA-7NNXP: плата от Gigabyte на новом nForce2:

    18:14

    nForce 2 Ultra 400 / 400: пополнение семейства чипсетов под AMD K7 от NVIDIA:

    18:10

    Обновление драйверов для встроенного звука CMI-8738/9739 от C-Media:

    18:05

    Неофициальные драйверы для звуковых карт Audigy и SB Live! от Creative:

    17:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    17:25

    Новые драйверы для встроенного видео материнских плат на базе чипсетов Intel:

    17:10

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров Promise:

    16:55

    Новые версии BIOS для материнских плат FIC:

    16:40

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    16:25

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX и Gigabyte:

    16:10

    DynaMO 640U2 Pocket - USB 2.0-привод для MO от Fujitsu:

    16:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и Chaintech:

    15:55

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    15:40

    Apollo KT600 и UniChrome KM400A: новые чипсеты от VIA под 400 МГц шину AMD Athlon XP 3200+:

    13:46

    DESKPOWER - новые концепт-ПК Fujitsu:

    13:28

    Амбициозный проект DARPA: ПК с оптическими внутренними соединениями:

    13:21

    Фото дня: ASUS A7N8X Rev. 2.00 (nForce 2 400 Ultra) плюс Athlon XP 3200+. Достиг ли AXP "потолка"?:

    13:05

    IBM z990 “T-Rex”: хищник ИТ-бизнеса:

    12:22

    Dell закрывает тайваньский офис из-за SARS:

    12:07

    Новые ноутбуки серий LOOX T и MG от Fujitsu:

    11:42

    SL-86SPE/SL-86MP: "фиалковые глазки" от Soltek на чипсетах Springdale:

    11:41

    Новый степпинг NVIDIA GeForce FX 5600: теперь – с тактовой частотой 400 МГц:

    11:04

    Intel обнаружила проблемы с Itanium 2. Меры приняты:

    10:41

    MobilePro 900: карманный ПК от NEC с 8,1-дюймовым дисплеем:

    10:03

    Новый процессор AMD Athlon XP 3200+ с FSB 400 МГц, официально:

    09:29

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