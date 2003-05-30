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    30 мая 2003

    Новые встраиваемые микропроцессоры Toshiba TX49:

    21:00

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.23:

    17:55

    Philips поможет Mapper в разработке технологии безмасочной литографии:

    17:42

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Build 728:

    17:30

    Запись: Original CD Emulator v.2.11:

    17:05

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.46:

    16:40

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.4:

    16:15

    NVIDIA разделяет заказы: 20% чипов - от IBM, 80% - от TSMC:

    15:50

    Программирование: PHP v.4.3.2 Final:

    15:50

    Утилиты: Win32Pad v.1.3.1:

    15:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek, Soyo и Supermicro:

    15:10

    Обновление драйверов встроенного звука от SiS:

    14:55

    Новые драйверы для видеокарт на базе Kyro:

    14:40

    Detonator 50.08 в Сети:

    14:25

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    14:10

    Вице-президент Nanya о будущем рынка памяти:

    14:08

    Утилиты: Gainward Expert Tools v.3.08:

    13:55

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.07:

    13:45

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Leadtek:

    13:35

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    13:25

    Список плат на чипсете SiS748:

    12:43

    Системная плата ASUS P4P800 на чипсете i865PE поддерживает Intel PAT? Похоже, да...:

    12:18

    Фото дня: Gainward FX PowerPack Ultra/760 XP Golden Sample на новом GeForce FX 5600 Ultra:

    12:00

    SuperStack 3 Switch 4400 FX - 24-портовый 100BASE-FX-коммутатор 3Com:

    11:54

    15" ЖК-монитор Logitec с усиленным дисплеем:

    11:33

    ATI и Connect 3D назвали российский рынок стратегически важным:

    11:00

    MSI планирует начать выпуск ноутбуков под собственным брэндом:

    10:41

    4-in-1 PC Card Type II (PCMCIA) - адаптер Kingston:

    10:15

    SL-5600-XD: графическая карта от Soltek на чипе GeForce FX 5600:

    09:15

    9 сетевых сканеров/принтеров Canon: серия imageRUNNER:

    08:58

    SanDisk начала поставки первых флэш-карт стандарта miniSD:

    08:51

    SL-KT600-RL: новинка от Soltek на чипсете KT600:

    08:38

    Canon Powershot G5: 5-мегапиксельный старший брат G3:

    08:18

    Ноутбуки с Centrino наводнят рынок в 3 квартале:

    08:10

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