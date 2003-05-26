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    26 мая 2003

    MAGNIA3310 - двухпроцессорный сервер начального уровня Toshiba:

    21:43

    1" жесткий диск Cornice как угроза IBM Microdrive:

    20:32

    Ответ Nikon на отказ Intel от 157-нм литографии:

    15:52

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.1 RC1:

    15:25

    Утилиты: DUP-DVD v.2.2.0a:

    15:00

    Новый DVD-плеер с DVI-видеовыходом от Samsung:

    15:00

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.3 Build 182:

    14:35

    GH-PAF150S и GH-PAF150SB - два новых LCD-монитора Green House:

    14:11

    Интернет и сети: TCPView v.2.32:

    14:10

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.0.111.004 Beta:

    13:45

    Три новых сканера Epson линейки GT:

    13:42

    Новые графические адаптеры ABIT Siluro FX 5200 DT и Siluro FX5600 DT:

    13:39

    Утилиты: ClearInfo v.0.50 Beta 3:

    13:25

    157-нм литография vs. EUV: спор еще не завершен…:

    13:11

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.16:

    13:05

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Beta 1 Build 639:

    12:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    12:30

    Все Firmware прошедшей недели (19.05.2003-25.05.2003):

    12:15

    Все драйверы прошедшей недели (19.05.2003-25.05.2003):

    12:00

    USB 2.0-PC Card адаптер I-O Data:

    11:51

    Японские ученые разработали "скоростной" прозрачный транзистор:

    11:36

    Все BIOS прошедшей недели (19.05.2003-25.05.2003):

    11:35

    80 Гб внешний и 250 Гб внутренний жесткие диски I-O Data:

    11:34

    Рынок памяти: ну очень необычное затишье:

    11:09

    Снижение цен на процессоры Intel Celeron для настольных ПК:

    10:36

    Elpida готова к выпуску чипов DDR c пониженным энергопотреблением:

    10:28

    Снижение цен на процессоры AMD Athlon XP:

    10:20

    Модуль Battery Backup для адаптеров LSI Logic Serial ATA MegaRAID:

    10:07

    FLORA 270W: обновленная линейка представительских ноутбуков от Hitachi:

    09:48

    Модули Gold Series EL DDR PC3700 от OCZ для плат с поддержкой двухканальной DDR DRAM:

    09:25

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