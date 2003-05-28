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    28 мая 2003

    TLS-5000: системы хранения данных Qualstar на картриджах SAIT-1:

    19:33

    Утилиты: Virtual CD v.5.02:

    19:25

    Утилиты: DirectX Eradicator v.1.09 Beta 2:

    19:00

    Toshiba и Hitachi готовят новые типы цифровых видеомагнитофонов:

    18:40

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Final:

    18:35

    Интернет и сети: ReGet Pro v.3.3 Build 179:

    18:10

    Интернет и сети: KaZaA v.2.1.1:

    17:45

    Melco не отстает: CD-R/RW/DVD-ROM-привод CRWD-F52FB:

    17:44

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.6.0:

    17:20

    Неофициальные бета-драйверы для звуковых карт Audigy 1/2:

    16:55

    PSC: все 12" пластины - по 0,13-мкм техпроцессу:

    16:31

    Утилиты: PowerStrip v.3.41 Build 390 Beta:

    16:30

    Мультимедиа: Audiotools v.4.40 Interim 4:

    16:05

    Computex 2003 - быть! Ждем сентября:

    15:56

    Intel разрабатывает семейство новых коммуникационных процессоров:

    15:52

    Обновление прошивок для RW-CD/DVD приводов Samsung:

    15:05

    ЖК-монитор SyncMaster192T от Samsung:

    15:03

    Новые драйверы для видеокарт Matrox G200 MMS/G450 MMS:

    14:45

    Утилиты: Face-Wizard v.B03.050701:

    14:25

    512 Мб microDIMM PC2100 DDR SDRAM от Melco:

    14:22

    Motorola демонстрирует свои ZigBee-решения:

    14:15

    Утилиты: EasyTune 4 v.B03.051301:

    14:10

    Sony готовит к выпуску игровую приставку PSX:

    13:59

    Утилиты: @BIOS v.B03.050701:

    13:55

    Caplio Pro G3 - новая фотокамера Ricoh:

    13:45

    Обновление прошивок для видеокарт Gainward:

    13:40

    Обновление драйверов для видеокарт компании Creative (Updated):

    13:25

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen, ASUS и Chaintech:

    13:15

    Новые камеры Sony Cyber-shot: U60 и U30:

    12:03

    5 мегапиксельная камера Coolpix 5400: предварительные данные:

    11:22

    Samsung Electronics планирует начать строительство линии по выпуску TFT LCD 7 поколения:

    10:56

    512 Мб xD Picture Card: вот и от Fujifilm:

    10:30

    DRAMeXchange о рынке памяти: трудные времена позади?:

    10:28

    Lexar Media расширяет сотрудничество с Olympus:

    10:10

    EP-8RDA3+: новая Socket A плата от EPoX на nForce2 Ultra 400:

    10:05

    Сканер UMAX Astra 4800 с интерфейсом USB 2.0:

    09:26

    Npact 5200FX: серия графических карт от Legend-QDI на чипах GeForce FX 5200:

    09:06

    Фото дня: системная Socket 940 плата MSI K8D Master в "предстартовом" состоянии...:

    08:50

    Leadtek WinFast A180TDH Cinema: вариант на GeForce4 MX440-8X со встроенным тюнером:

    08:26

    MHT20xxAH: новая серия 2,5-дюймовых high-end винчестеров от Fujitsu:

    08:02

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