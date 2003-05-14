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    14 мая 2003

    Антивирусы: F-Prot v.3.13a:

    20:40

    Утилиты: Ad Muncher v.4.5 Build 6592 Beta:

    20:15

    Интернет и сети: Opera v.7.11 Beta 2 для Linux:

    19:50

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.1 Final:

    19:25

    Утилиты: PowerStrip v.3.41 Beta:

    19:00

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.03 Final:

    18:35

    Утилиты: BootXP v.2.50 RC1:

    18:10

    Мультимедиа: TVTool v.7.1 Beta:

    17:45

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.3:

    17:20

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.4c:

    16:55

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.83:

    16:30

    Архиваторы: WinZip v.9.0 Beta:

    16:05

    EQ3701M: новые barebone-системы серии Qbic от Soltek, теперь - на базе NForce2:

    15:55

    Интернет и сети: eMule v.0.28b:

    15:40

    Фото дня: графическая карта Radeon 9600 Pro от ATI:

    15:32

    Комплект устройств серии CarrierGate для сетей 802.11g от Sony:

    15:20

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.1.5:

    15:15

    Четыре новых AMD K7 платы от Shuttle на новых nForce 2:

    15:07

    Microsoft: патч для Internet Explorer 6 SP1:

    14:50

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType:

    14:25

    Утилиты: NVSwap:

    14:00

    BioNote TR от Sony - новый стильный ноутбук:

    13:56

    Неофициальные драйверы Detonator v.44.03 Beta:

    13:35

    Обновление BIOS для видеокарт Quadro4 980 XGL и GeForce MX 440S:

    13:15

    SD/MS-ридер от Imation:

    12:55

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    12:55

    Новые драйверы для ATI Mobility Radeon 7500:

    12:35

    MO-привод от I-O Data: читает диски до 640 Мб:

    12:31

    Утилиты: AwdFlash v.8.24b (ASUS):

    12:20

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.04:

    12:05

    Утилиты: EzClock v.1.05.09 для материнских плат AOpen AK-77/79:

    11:50

    DRAMeXchange о рынке DRAM на этой неделе: цены 256-Мбит DDR упадут ниже $3:

    11:45

    Western Digital: Raptor - в розничной продаже:

    11:38

    Sony идет в наступление против Nintendo:

    11:33

    Hynix: о планах массового выпуска чипов по 0,1-микронной технологии:

    11:03

    PRISM GT: новая версия WLAN-чипсетов Intersil:

    09:13

    Новая мини-barebone-система EZ-Buddie от ECS – в нашей лаборатории:

    08:42

    DuoConnect for Notebooks - FireWire/1394 - USB 2.0 - карта Adaptec:

    08:14

    Рынок NAND flash в детальном приближении:

    07:51

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