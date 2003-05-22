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    22 мая 2003

    Новые драйверы для видеоадаптеров 3dfx:

    20:05

    Microsoft: Windows 2000 SP4 RC (Build 4.074):

    19:45

    Официальная демо-версия Dawn от NVIDIA на видеокартах ATI:

    19:25

    Обновление драйверов для IDE RAID-контроллеров от VIA:

    19:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    18:55

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    18:40

    Обновление прошивок для комбо-приводов Samsung:

    18:25

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    18:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    18:05

    Обновление прошивок для DVD-приводов HP:

    17:55

    Обновление драйверов для OpenGL-ориентированных видеокарт ATI:

    17:45

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    17:35

    Фото дня: графическая карта 3D Prophet 9800 Pro от Hercules:

    17:32

    Июньское снижение цен на Springdale. Платы будут дешеветь в 3 квартале:

    15:58

    Quadro FX 500: новая графика от NVIDIA для рабочих станций начального уровня:

    14:59

    Mebius MURAMASA PC-MV1-5CA - новый Centrino- ноутбук Sharp:

    14:34

    ThinkVision L170p и ThinkVision L170 - два новых 17" TFT-монитора IBM:

    14:11

    Пополнение нашего музея компьютерной истории: Aristo Power VR1:

    13:49

    PX865PE Pro II: системная плата от Albatron на i865PE:

    13:24

    Новые цифровые камеры RoverShot от компании Rover Computers:

    13:05

    Поставки системных плат в этом квартале снизятся не на 15, а на 20%:

    12:05

    865 Neo - новая линейка системных плат MSI на 865PE и 865G:

    11:06

    Guyver: переходник PCMCIA для Palm:

    10:34

    Мировой рынок DRAM: цены падают, но надолго ли?:

    08:15

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