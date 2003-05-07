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    7 мая 2003

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0.0.1 Beta:

    19:45

    Фото дня: системная плата Zenith 9CJS на чипсете Canterwood - в нашей лаборатории:

    19:32

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 60:

    19:20

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.1 RC4:

    18:55

    Архиваторы: WinRAR v.3.20 Beta 5:

    18:30

    PLUSDigital 35 mm: одноразовая цифровая камера Kodak:

    18:16

    Утилиты: IsoBuster v.1.4:

    18:05

    WinHEC 2003: Microsoft демонстрирует Athens:

    17:56

    Утилиты: Win32Pad v.1.3:

    17:25

    Color LaserJet 1500: новый сетевой принтер Hewlett-Packard:

    17:22

    Запись: Blindwrite Suite v.4.4:

    17:00

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт Audigy 2:

    16:35

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.0 Beta:

    16:10

    В защите ICQ обнаружено шесть дырок:

    15:40

    Обновление BIOS для видеокарт NVIDIA Quadro4:

    15:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    14:50

    Тайваньские производители чипсетов в апреле: VIA и SiS в огорчении, ALi празднует успех:

    14:33

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek, Soyo и Supermicro:

    14:25

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    14:10

    K7N2 Delta-ILSR и Delta-L: две системных платы от MSI на новом чипсете nForce 2 400 Ultra:

    13:22

    Три новых модели ноутбуков от Matsushita на платформе Centrino:

    12:52

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel и MSI:

    12:10

    Две новых технологии от Mitsubishi Electric для производства ЖК дисплеев:

    12:05

    Утилиты: Gigabyte EasyTune 4 v.032801:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:40

    Обновление драйверов для чипсетов AMD-8000:

    11:12

    Первые одночиповые Gigabit Ethernet контроллеры от Realtek:

    10:43

    Новые 2,5/2,6 ГГц процессоры Celeron, новые цены на процессоры и чипсеты от Intel...:

    10:10

    DRAMeXchange о рынке памяти на прошлой неделе: чуда не будет:

    09:53

    Массовое снижение цен на процессоры AMD:

    09:29

    Три новых модели настольных ПК Apple eMac:

    09:17

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