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    19 мая 2003

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.1 Beta 2:

    21:55

    Утилиты: Nasty File Remover v.0.70:

    21:30

    Утилиты: Fraps v.1.9d:

    21:05

    Утилиты: Trojan Remover v.5.0.6:

    20:40

    Интернет и сети: Mozilla Firebird v.0.6:

    20:15

    Утилиты: Daemon Tools v.3.33:

    19:50

    Обновление прошивок для DVD-приводов Lite-On:

    19:45

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Soyo:

    19:30

    Все драйверы прошедшей недели (12.05.2003-18.05.2003):

    19:05

    Все BIOS прошедшей недели (12.05.2003-18.05.2003):

    18:55

    Plextor: выход на рынок цифрового видео:

    17:11

    256-цветные OLED от Opto Tech для мобильных телефонов:

    16:18

    Ноутбук на настольных компонентах: теперь и под Solaris:

    16:02

    PM-980C и PM-940C - два новых принтера линейки Color Rio от Epson:

    15:52

    Системная плата ASUS SK8N на nForce3: спецификации и фото:

    14:20

    Microsoft приобретает права на Unix… чтобы задушить Linux?:

    13:44

    Microsoft приобретает права на Unix… чтобы задушить Linux?:

    13:44

    TS-LANCAM - телекоммуникационный сервер/сетевая камера I-O Data:

    12:58

    HP Compaq Business Notebook nx9000 - новая линейка ноутбуков:

    12:20

    Latitude D400: новая компактная представительская платформа от Dell на базе Centrino:

    12:17

    Powerchip: на пути к выпуску DRAM под собственным именем:

    11:44

    Промышленные CF 256 и 512 Мб от I-O Data:

    11:16

    IBM обвиняется в поддержке апартеида:

    10:18

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