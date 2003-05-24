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    24 мая 2003

    Утилиты: WinBoost v.4.32:

    19:00

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.2.16:

    18:35

    Утилиты: DVD Region-Free v.2.16:

    18:10

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.1.6:

    17:45

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Beta 1 Build 638:

    17:20

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.5.0:

    16:55

    Базы данных: MySQL 4.0.13:

    16:35

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.1.924:

    16:15

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.512.52.161:

    15:55

    Linux: GNOME v.2.3.2 Beta:

    15:40

    Выпущен новый патч для 3DMark03:

    15:25

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    15:10

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов Plextor:

    14:55

    Новые неофициальные версии драйверов Detonator:

    14:45

    Обновление прошивок для DVD-приводов Mitsumi:

    14:35

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    14:25

    Обновление драйверов и утилит для видеокарт ASUS:

    14:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и Soyo:

    14:05

    The Matrix Reloaded. С помощью Samsung (презентация ноутбука X10):

    12:55

    Samsung, LG.Philips поднимут цены на 15 и 17" TFT LCD:

    12:32

    TSMC и UMC: ожидается рост заказов от Altera и Xilinx в третьем квартале:

    11:44

    Фото дня: графические карты на GeForce FX 5200 Ultra от Albatron и Leadtek:

    09:57

    Intel снимает с производства 0,18 мкм чипы Celeron с тактовой частотой 1,80 ГГц:

    09:21

    FP767B - новый 17" TFT LCD монитор BENQ:

    09:17

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