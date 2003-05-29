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    29 мая 2003

    Планы Fujitsu-Siemens по выпуску новых карманных ПК Loox:

    16:13

    Albatron планирует представить полную линейку LCD-телевизоров:

    16:11

    Sony: увеличение инвестиций в НИОКР и полупроводники:

    15:52

    Утилиты: GoldenSection Notes v.2.4:

    15:45

    Утилиты: WinOrganizer v.2.4:

    15:20

    Microsoft: новая 64-разрядная версия SQL Server 2000 повышает производительность и масштабируемость:

    14:55

    Интернет и сети: eMule Plus v.1f:

    14:35

    Forbes: в своих бедах Linux виновата сама?:

    14:24

    Forbes: в своих бедах Linux виновата сама?:

    14:24

    Утилиты: PC Wizard 2003:

    13:50

    Утилиты: CPU-Z v.1.18:

    13:25

    Switch-A-View: многослойные изображения для разного освещения:

    13:14

    Интернет и сети: SpamPal v.1.27 Beta:

    13:00

    Поставки ЖК-мониторов. Предварительный отчет DisplaySearch:

    12:56

    Утилиты: Drive Health v.2.0.3.0:

    12:35

    Gigabyte GO-M6000A: CD-ROM с дизайном автомагнитолы - в вашем ПК:

    12:27

    Утилиты: Fresh Diagnose v.5.90:

    12:10

    Обновление драйверов для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:45

    Модули на чипах Samsung PC3500+/PC3700+ - только для оверклокеров:

    11:31

    Обновление драйверов для AC97-кодеков RealTek:

    11:25

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Tyan:

    10:50

    4-портовый USB 2.0 хаб от Transcend:

    10:46

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech:

    10:35

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, EPoX и Gigabyte:

    10:20

    Crucial представляет USB flash Drive Gizmo!:

    10:18

    UPS RS 1000VA и 1500VA: новые бесперебойные источники питания от APC:

    09:53

    Pinnacle начала поставки трех новых устройств для видео монтажа в Россию:

    09:11

    Фото дня: ATI RADEON 9800 PRO 256MB DDR-II – в нашей лаборатории:

    08:40

    К тяжбе SCO vs. IBM подключаются USENIX и Novell:

    06:30

    К тяжбе SCO vs. IBM подключаются USENIX и Novell:

    06:30

    Четыре новых ПК Micron PC: для корпоративного и домашнего применения:

    02:13

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