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    23 мая 2003

    Интернет и сети: Outpost Firewall Pro v.2.0.225:

    19:10

    IBM представляет новые программные инструменты Rational:

    18:45

    Компания PeopleSoft первой поддержит браузер Safari:

    18:20

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Beta 1 Build 637:

    17:55

    Финальная версия спецификаций 802.11g будет принята в июне:

    17:41

    Утилиты: Fresh UI v.6.00:

    17:30

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.0:

    17:05

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.10a:

    16:40

    Intel отказывается от 157-нм литографии:

    16:24

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0 Beta 2:

    16:15

    Мультимедиа: NVDVD v.2.55:

    15:50

    ATI: новое поколение GPU – осенью 2003:

    15:36

    Интернет и сети: GetRight v.5.01 Final:

    15:35

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    15:20

    Неофициальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    15:05

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    14:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    14:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    14:00

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    13:50

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    13:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron:

    13:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit, FIC, MSI и QDI:

    13:20

    Летние версии CLIE PEG-SJ33:

    12:52

    FireWire 800 CardBus адаптер для ноутбуков от FirewireDirect:

    12:15

    Системные платы Elitegroup Computer Systems на 865PE и 865G:

    12:12

    MIT начнет разработку боевого костюма нового поколения с применением нанотехнологий:

    11:53

    LDR-PR22U2 - многоформатный DVD+RW/+R USB 2.0-привод Logitec:

    11:39

    SuperMicro анонсировала системные платы P4SPA+/P4SPE на 865G/PE:

    11:33

    Новый OLED дисплей от TDK с отображением 4096 цветов:

    11:27

    7535: новая модель Pocket PC от Psion Teklogix:

    11:25

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": пятый номер (май 2003) в продаже!:

    11:03

    Рынок памяти затапливается DDR400:

    10:58

    Фото дня 2: системная плата K8AV-R от Soltek под Athlon 64:

    10:13

    Технология трехмерного монтажа чипов памяти от Legacy Electronics:

    10:09

    Выводок Sharp´еев: 8 ноутбуков Mebius:

    09:28

    Пополнение линеек ноутбуков VersaPro и VersaPro R от NEC:

    09:03

    DiMAGE Scan Elite 5400 - слайд-сканер Minolta:

    08:15

    fi-4530C - двусторонний цветной сканер формата A3 от Fujitsu:

    07:47

    EM8500 - новая линейка DVD-декодеров Sigma Designs:

    07:14

    Фото дня: графические карты Atlantis RADEON 9600 PRO и Atlanis RADEON 9200 64MB от Sapphire:

    06:46

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