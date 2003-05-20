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    20 мая 2003

    Samsung представляет сверх яркий и экономичный TFT ЖК-дисплей:

    17:15

    Fujitsu LifeBook P5000: сверхлегкий ноутбук на Centrino:

    17:02

    Samsung выпустила 21,3" LTPS TFT ЖК-дисплей:

    16:39

    В линейке портативных проекторов Toshiba пополнение - TLP-791:

    16:27

    Gartner Inc.: рост рынка полупроводников составит в этом году только 8,3%:

    16:00

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.10:

    15:30

    Интернет и сети: Opera v.7.11b Final:

    15:05

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.3.518:

    14:40

    Интернет и сети: Opera v.7.11 Final для Linux:

    14:15

    ОС: KDE v.3.1.2:

    13:50

    Цены на чипы NAND-flash немного растут. Это же происходит с флэш-картами:

    13:30

    NVIDIA NV35: официальная российская презентация. Подробности с конференции:

    13:28

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 1/2 v.2.41 WHQL:

    13:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R140 от 19.05.2003:

    13:00

    Рынок ПК в Китае: атипичная пневмония привела с снижению спроса на 15-20%:

    12:44

    micro CATCH TV - USB 2.0-тюнер от Novac:

    12:43

    Архиваторы: WinRAR v.3.20 Final:

    12:35

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4 RC1:

    12:10

    PX-504UF и PlexWriter 52/24/52A от Plextor - внешний DVD+RW и внутренний CD-RW-приводы:

    12:06

    Обновился скрипт SoftR9x00:

    11:45

    Новые версии драйверов и прошивок для контроллеров Promise:

    11:25

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Shuttle:

    11:05

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek:

    10:50

    USB 2.0 MO-приводы Logitec: да это просто праздник какой-то!:

    10:49

    2 Гб флэш-драйв от Kanguru с интерфейсом USB 2.0:

    10:46

    ASRock начнет продавать платы по себестоимости:

    10:37

    Новые драйверы и BIOS для контроллеров HighPoint.:

    10:35

    MoSys: SMIC опробовала выпуск 1T-SRAM по 0,18-мкм технологии:

    10:32

    Обновление драйверов для модемов AOpen:

    10:20

    SunFire V60X и SunFire V65X: новые стоечные серверы от Sun на процессорах Intel Xeon:

    09:56

    Aeolus FX5900: линейка новых графических карт от AOpen:

    09:40

    Seagate планирует наладить выпуск 2,5-винчестеров для серверных систем:

    09:31

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