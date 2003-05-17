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    17 мая 2003

    Утилиты: CladDVD XP .NET v.3.4:

    16:55

    Утилиты: nnCron v.1.89 Beta 4 Build 918:

    16:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.2:

    16:05

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.1.923:

    15:40

    Мультимедиа: новый Koepi´s XviD Codec:

    15:15

    Новые драйверы для звуковых карт Santa Cruz:

    14:50

    Утилиты: A-Tuner v.1.5.16.4403:

    14:25

    Неофициальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    14:00

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    13:35

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    13:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte и Intel:

    12:45

    Новые драйверы для мышей Genius:

    12:20

    Video AV300: семейство универсальных карманных видеоплееров от Archos:

    12:18

    AV LAN-сервер PK-AX20 от NEC с 250 Гб винчестером:

    11:58

    Обновление прошивок для пишущих CD-ROM ASUS и Lite-On:

    11:55

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и FIC:

    11:30

    Дорожная цифровая камера - в промышленном исполнении:

    11:02

    SL-C750 и SL-C760 - два новых КПК Sharp:

    01:24

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