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    15 мая 2003

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.0.6:

    20:10

    Утилиты: System Cleaner v.4.89d:

    17:05

    IXY DIGITAL 30: самая маленькая камера от Canon:

    16:43

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4 RC2:

    16:40

    Тяжба SCO vs. IBM переросла в SCO vs. Linux:

    16:26

    Тяжба SCO vs. IBM переросла в SCO vs. Linux:

    16:26

    Интернет и сети: Fresh Download v.5.70:

    16:15

    Intel начинает выпуск Pentium 4 в Китае:

    16:00

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.1 Beta 1:

    15:50

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.02:

    15:25

    Фото дня: графическая карта Radeon 9800 Pro от Connect3D:

    15:06

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    15:00

    BioNote GR: семейство ноутбуков от Sony со встроенным ТВ тюнером:

    14:40

    Powerchip Semiconductor начала массовый выпуск чипов DDR 400:

    14:30

    Монолитный 2-диапазонный лазер от Sony для универсальных пишущих DVD приводов:

    14:15

    Smart DiskOnKey - новая технологическая платформа M-Systems для flash-drive´ов:

    13:09

    Официальные драйверы Detonator FX v.44.03 WHQL:

    12:35

    LL-T17A4 и LL-T17D4: два новых 17-дюймовых ЖК монитора от Sharp с разрешением SXGA:

    12:29

    Fujitsu: 12-портовые 10 Гбит/с Ethernet-коммутаторы в одном чипе:

    11:40

    Новая версия BIOS для материнских плат Shuttle:

    11:00

    Flash-модули Transcend для маршрутизаторов Cisco 2600XM:

    11:00

    Фото и подробности о GF FX 5900 Ultra FX PowerPack! Model Ultra/1600 XP "Golden Sample" от Gainward:

    10:45

    Официальные драйверы Detonator FX v.44.03 WHQL:

    10:35

    Утилиты: AwdFlash v.8.23 (Abit):

    10:15

    AK79D-400: семейство системных плат от AOpen на nForce 2 Ultra 400:

    09:55

    Acronis объявляет о начале поставок в Россию русскоязычной версии Acronis True Image OEM:

    09:50

    Toshiba планирует выпуск ноутбуков класса замены настольного ПК с 17-дюймовыми ЖК панелями:

    09:49

    Вышел новый дистрибутив ASPLinux v.9.0 "Ural":

    09:25

    Travelstar 7K60: 7200 об/мин мобильный винчестер от Hitachi. Новая модель Travelstar 5K80:

    07:53

    Hercules 3D Prophet 9800 Pro – в России:

    07:30

    Seagate увеличит предложение 2,5" жестких дисков для серверов:

    06:15

    P4P800: семейство системных плат от ASUS на чипсетах Intel Springdale:

    05:14

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