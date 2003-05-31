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    31 мая 2003

    ОС: twoOStwo v.2.1 RC1:

    16:20

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.5:

    15:55

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.35:

    15:30

    Мультимедиа: Audiotools v.4.40 Interim 5:

    15:05

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.7.1240 Beta:

    14:40

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4 RC1:

    14:15

    Интернет и сети: GetRight v.5.01a:

    13:50

    Обновление прошивок для видеокарт GeForce4 440 Go:

    13:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    13:05

    Утилиты: EzClock v.1.06.00:

    12:50

    Утилиты: AOConfig v.2.00.01:

    12:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и EPoX:

    12:20

    Электронная книга E-Ink готова к внедрению в производство:

    11:15

    Creative и ее 3D Blaster 5 RX9800:

    09:26

    Рынок планшетных ПК сокращается. И достаточно сильно:

    08:08

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