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    12 мая 2003

    ATI начала поставки карт RADEON 9800 PRO 256MB с памятью DDR-II:

    17:38

    CP Technology: теперь еще и планшетные ПК:

    17:23

    Gainward анонсирует видеоадаптеры на NV35:

    17:15

    Новые GPU от NVIDIA - GeForce FX 5900 / 5900 Ultra, официально:

    17:14

    NexMod: миниатюрные модули Rambus от Samsung:

    16:25

    Blue Gene/P: IBM надеется преодолеть барьер в 1 Петафлоп:

    16:25

    Infineon и Micron: работа над спецификациями RLDRAM II закончена:

    15:32

    Transcend представляет USB2.0-ридер 7-в-1:

    14:00

    Адаптер SD-CF Type I от Minolta:

    13:32

    DiMAGE Scan Elite 5400 - слайд-сканер Minolta:

    13:12

    DynaBook G8, E8 и P8: семь новых моделей ноутбуков от Toshiba:

    12:54

    FMC-приводы Samsung - и для дискет, и для флэш-карт:

    12:10

    Lyra RD2780: аудио/видео плеер-накопитель от Thomson Multimedia с 20 Гб винчестером:

    11:47

    IBM строит 300 мм фабрику для AMD?:

    11:28

    Новые цены на процессоры Pentium 4 для настольных ПК:

    10:53

    Gartner о рынке Юго-Восточной Азии: рост вопреки всему:

    10:10

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