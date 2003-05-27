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    27 мая 2003

    Фото дня: Кузьмич из "Особенностей национальной рыбалки" представил цифровые камеры HP 735 и HP 935:

    22:13

    SCO vs. IBM: Gartner предупреждает - дело серьезно:

    18:22

    SCO vs. IBM: Gartner предупреждает - дело серьезно:

    18:22

    Два принтера формата A4 и маленький комбайн от Lexmark:

    18:08

    IBM и Infineon начнут выпуск MRAM… но когда?:

    17:51

    32-битный PC Card-адаптер от Aska: в 5 раз быстрее 16-битного адаптера?:

    17:27

    Проблемы с жесткими дисками на Тайване: Seagate, Maxtor и HGST отзывают часть продукции:

    17:25

    Поставки чипсетов Intel 865 серии составят во 2 квартале всего 15%:

    16:49

    Утилиты: Advanced System Optimizer v.1.17:

    16:20

    Samsung начинает выпуск чипов на Fab 12 на два месяца раньше срока:

    16:00

    Утилиты: MagicTweak v.2.40:

    15:55

    SanDisk получает лицензию Olympus на производство и продажу xD-Picture Card:

    15:42

    FinePix A210 - новая камера начального уровня от Fujifilm:

    14:46

    MP5240A - DVD+RW/+R-привод Ricoh:

    14:27

    Мультимедиа: DivX v.5.0.5a:

    14:20

    2 внешних USB 2.0-диска от Logitec:

    14:11

    SY-P4I875P Dragon 2: системная плата от SOYO на чипсете i875P:

    14:06

    Новые КПК Sony CLIE PEG-NX80V и PEG-NX73V:

    14:02

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.4:

    12:55

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов Yamaha:

    12:32

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    12:15

    Грядущие цены на процессоры платформы Centrino:

    12:05

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    12:00

    Обновление драйверов для видеокарт компании Creative:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp:

    11:30

    ALL-IN-WONDER 9000 PRO от SUMAElectronics:

    10:52

    Серия видео карт V9950 GeForce FX 5900 от ASUS:

    10:46

    Personal Cinema FX5200: вариант от MSI:

    10:26

    Модули GEIL PC3500 DDR 433 Ultra c таймингами 2-6-3-3:

    10:20

    Фото дня: системная Socket 754 плата Soltek K8AV-R в работе:

    09:55

    Новые экономичные 256 Мбит чипы Mobile RAM от Elpida:

    09:38

    512 Мб флэш-карты xD-Picture Card от Olympus:

    08:53

    Новый AV-ресивер и комплект 5.1 акустики от LG:

    08:00

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