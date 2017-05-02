Видеоускоритель Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Palit Microsystems (торговая марка Palit) основана в 1988 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира — в Тайбэе/Тайвань, крупный центр по логистике — в Гонконге, второй офис (по продажам в Европе/США) — в Германии. Фабрики — в Китае. На рынке в России — с 1995 года (начинались продажи как безымянных продуктов, так называемых Noname, а под маркой Palit продукты начали идти только после 2000 года). В 2005 году компания приобрела торговую марку и ряд активов Gainward (после, по сути, банкротства одноименной компании), после чего был образован холдинг Palit Group. Был открыт еще один офис в Шеньжене, направленный на продажи в Китае.

Устройство(а)

Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5 (PA-GTX1050Ti KalmX 4G, P/N NE5105T018G1-1070H) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1050 Ti (GP107) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1290—1770 1290—1690 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1750 (7000) 1750 (7000) Ширина шины обмена с памятью, бит 128 Число вычислительных блоков в GPU 6 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 768 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 48 Число блоков растеризации (ROP) 32 Размеры, мм 185×125×38 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 74 75 В режиме 2D, Вт 20 21 В режиме «сна», Вт 5 5 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 18,0 22,0 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 3×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы Нет Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 3 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов Нет Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет Нет Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 4 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5 Reference Nvidia GeForce GTX 950 Вид сзади Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5 Reference Nvidia GeForce GTX 950

Компания Nvidia не предоставила нам референс-карт на базе GTX 1050/1050 Ti, поэтому мы сравниваем с аналогом из предыдущего поколения, имеющим аналогичную шину обмена с памятью и примерно из того же ценового диапазона на момент старта продаж.

Схема питания имеет 3 фазы (2+1) и управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor.





Регулирование частот и напряжений можно выполнять с помощью фирменной утилиты Palit Thunder Master, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Однако с учетом безвентиляторной СО и уже фабрично повышенной частоты работы ядра, я не стал бы рекомендовать разгонять эту карту еще больше. Ну, по крайней мере, без обеспечения продувки радиатора. К тому же карта не имеет разъема дополнительного питания, поэтому ее энергопотребление ограничено возможностями слота PCI-E.

Частота работы ускорителя немного (на 4,7%) повышена относительно стандартных параметров референс-карты, что может дать прирост производительности примерно от 3,5% до 4,5% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения Главной особенностью этой карты является пассивная СО — кулер вообще без вентиляторов. Довольно массивный (для такой небольшой карты) радиатор имеет медную подошву, прижимающуюся к ядру. От нее идут две тепловые трубки, разносящие тепло по ребрам пластинчатого никелированного радиатора.



Микросхемы памяти оставлены без охлаждения, а силовые транзисторы охлаждаются основным радиатором.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра в нашем случае не превысила 79 градусов. Однако надо понимать, что здесь очень многое будет зависеть от системы охлаждения корпуса, в который вы установите этот ускоритель. Результаты могут оказаться в диапазоне от стандартного охлаждения собственным кулером до перегрева.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



Поскольку вентиляторов в СО карты нет, то и шума от них нет. Во всех режимах тестирования уровень шума был равен фоновому. В режиме простоя в 2D температура составляла 30 °C. При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 33 °C. В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 79 °C.

Термоснимок



Максимальный нагрев — около 101 °C, он зафиксирован с обратной стороны платы. Это может плохо повлиять на компоненты системного блока рядом с видеокартой, так что желателен корпус с приличной продувкой внутри. Максимальный нагрев — около 101 °C, он зафиксирован с обратной стороны платы. Это может плохо повлиять на компоненты системного блока рядом с видеокартой, так что желателен корпус с приличной продувкой внутри.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.3.1;

драйверы Nvidia версии 378.92;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Grand Theft Auto V (Rockstar Games/Rockstar Games, DirectX 11)





(Rockstar Games/Rockstar Games, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1050 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец апреля 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 13 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 2170 1955 11 100 15 Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ), 1290—1770/7000 1670 1722 9700 16 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1650 1473 11 200 17 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1600 1616 9900 18 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1280 1280 10 000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышенные частоты карты обеспечили ей прирост скорости в среднем порядка 4,5% относительно референсной GTX 1050 Ti и вывели этот ускоритель на второе место в группе. Radeon RX 470 с тем же объемом памяти сильно опережает оба варианта GTX 1050 Ti по производительности, оставаясь, правда, дороже.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец апреля 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 1955 2170 11 100 02 Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ), 1290—1770/7000 1722 1670 9700 07 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1616 1600 9900 09 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1473 1650 11 200 16 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1280 1280 10 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Несмотря на то, что Radeon RX 470 имеет цену выше, чем GTX 1050 Ti, он удерживает прочное лидерство в группе (да и в целом по нашему набору из 30 ускорителей). Однако GTX 1050 Ti все-таки смотрится весьма неплохо, а рассмотренный ускоритель Palit — так и вовсе превосходно. Следует учитывать, что цены постоянно меняются, и быть может, вскоре данные выводы станут неактуальными.

Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ) — отличный вариант среднеуровневого 3D-ускорителя с ценой в районе 10 000 . Этот ускоритель демонстрирует производительность в среднем на 4,5% выше, чем референсный, и значительно обходит аналогичные решения предыдущего поколения. Ключевая особенность карты — пассивная (и, соответственно, бесшумная) СО. Нагрев ускорителя даже под высокой нагрузкой находится в удовлетворительных пределах, но стоит учитывать, что он сильно нагревает другие компоненты системного блока, поэтому желательно ставить его в хорошо продуваемые корпуса. Карта имеет компактные размеры и отлично подойдет для небольших корпусов.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за май 2017 года)



награду получила карта: Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17) GTX 960 4 ГБ — 12000 руб. (на 10.05.17) GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17) GTX 960 2 ГБ — 11000 руб. (на 10.05.17) GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17) RX 470 4 ГБ — 15500 руб. (на 10.05.17) GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17) R9 380 4 ГБ — 11800 руб. (на 10.05.17) Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ) — T-1719856435 GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17)

Palit Russia

и лично Анну Аполлонову

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту