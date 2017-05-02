Видеоускоритель Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Palit Microsystems (торговая марка Palit) основана в 1988 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира — в Тайбэе/Тайвань, крупный центр по логистике — в Гонконге, второй офис (по продажам в Европе/США) — в Германии. Фабрики — в Китае. На рынке в России — с 1995 года (начинались продажи как безымянных продуктов, так называемых Noname, а под маркой Palit продукты начали идти только после 2000 года). В 2005 году компания приобрела торговую марку и ряд активов Gainward (после, по сути, банкротства одноименной компании), после чего был образован холдинг Palit Group. Был открыт еще один офис в Шеньжене, направленный на продажи в Китае.
Устройство(а)
|Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5 (PA-GTX1050Ti KalmX 4G, P/N NE5105T018G1-1070H)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1050 Ti (GP107)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1290—1770
|1290—1690
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1750 (7000)
|1750 (7000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|128
|Число вычислительных блоков в GPU
|6
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|768
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|48
|Число блоков растеризации (ROP)
|32
|Размеры, мм
|185×125×38
|220×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|74
|75
|В режиме 2D, Вт
|20
|21
|В режиме «сна», Вт
|5
|5
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|18,0
|22,0
|Выходные гнезда
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 3×HDMI 2.0b, 1×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|Нет
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|3
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|Нет
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 4 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5
|Reference Nvidia GeForce GTX 950
|Вид сзади
|Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5
|Reference Nvidia GeForce GTX 950
Компания Nvidia не предоставила нам референс-карт на базе GTX 1050/1050 Ti, поэтому мы сравниваем с аналогом из предыдущего поколения, имеющим аналогичную шину обмена с памятью и примерно из того же ценового диапазона на момент старта продаж.
Схема питания имеет 3 фазы (2+1) и управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor.
Частота работы ускорителя немного (на 4,7%) повышена относительно стандартных параметров референс-карты, что может дать прирост производительности примерно от 3,5% до 4,5% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь:
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
Поскольку вентиляторов в СО карты нет, то и шума от них нет. Во всех режимах тестирования уровень шума был равен фоновому. В режиме простоя в 2D температура составляла 30 °C. При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 33 °C. В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 79 °C.
Термоснимок
Максимальный нагрев — около 101 °C, он зафиксирован с обратной стороны платы. Это может плохо повлиять на компоненты системного блока рядом с видеокартой, так что желателен корпус с приличной продувкой внутри.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.3.1;
- драйверы Nvidia версии 378.92;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Grand Theft Auto V (Rockstar Games/Rockstar Games, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Grand Theft Auto V
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1050 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец апреля 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|13
|RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600
|2170
|1955
|11 100
|15
|Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ), 1290—1770/7000
|1670
|1722
|9700
|16
|R9 380 4 ГБ, 970/970/5700
|1650
|1473
|11 200
|17
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|1600
|1616
|9900
|18
|GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000
|1280
|1280
|10 000
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышенные частоты карты обеспечили ей прирост скорости в среднем порядка 4,5% относительно референсной GTX 1050 Ti и вывели этот ускоритель на второе место в группе. Radeon RX 470 с тем же объемом памяти сильно опережает оба варианта GTX 1050 Ti по производительности, оставаясь, правда, дороже.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец апреля 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|01
|RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600
|1955
|2170
|11 100
|02
|Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ), 1290—1770/7000
|1722
|1670
|9700
|07
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|1616
|1600
|9900
|09
|R9 380 4 ГБ, 970/970/5700
|1473
|1650
|11 200
|16
|GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000
|1280
|1280
|10 000
Комментарий к Рейтингам полезности
Несмотря на то, что Radeon RX 470 имеет цену выше, чем GTX 1050 Ti, он удерживает прочное лидерство в группе (да и в целом по нашему набору из 30 ускорителей). Однако GTX 1050 Ti все-таки смотрится весьма неплохо, а рассмотренный ускоритель Palit — так и вовсе превосходно. Следует учитывать, что цены постоянно меняются, и быть может, вскоре данные выводы станут неактуальными.
Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ) —
отличный вариант среднеуровневого 3D-ускорителя с ценой в районе 10 000 . Этот ускоритель демонстрирует производительность в среднем
на 4,5% выше, чем референсный, и значительно обходит аналогичные решения предыдущего поколения. Ключевая особенность карты — пассивная (и, соответственно,
бесшумная) СО. Нагрев ускорителя даже под высокой нагрузкой находится в удовлетворительных пределах, но стоит учитывать, что он сильно нагревает другие компоненты системного
блока, поэтому желательно ставить его в хорошо продуваемые корпуса. Карта имеет компактные размеры и отлично подойдет для небольших корпусов.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4 ГБ 128-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 960 4 ГБ — 12000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 960 2 ГБ — 11000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17)
|RX 470 4 ГБ — 15500 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17)
|R9 380 4 ГБ — 11800 руб. (на 10.05.17)
|Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX (4 ГБ) — T-1719856435
|GTX 1050 Ti 4 ГБ — 10000 руб. (на 10.05.17)
и лично Анну Аполлонову
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|