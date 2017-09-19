Видеоускоритель Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ
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Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 (DUAL-RX580-O4G, P/N 90YV0AK0-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|Radeon RX 580 (Polaris 20)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode: 1280—1380
Gaming Mode: 1260—1360
|1257—1340
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|1750 (7000)
|2000 (8000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|256
|Число вычислительных блоков в GPU
|36
|Число операций (ALU) в блоке
|64
|Суммарное количество блоков ALU
|2304
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|144
|Число блоков растеризации (ROP)
|32
|Размеры, мм
|245×110×36
|220×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|2
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|164
|175
|В режиме 2D, Вт
|22
|22
|В режиме «сна», Вт
|3
|3
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|18,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|18,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|31,8
|25,5
|Выходные гнезда
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|CrossFire
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|1
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (Elpida) (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 580
|Вид сзади
|Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
|AMD Radeon RX 580
Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus.
Схема питания имеет 7 фаз (5+2) и управляется цифровым контроллером Digi+ ASP1211. Традиционно для Asus, система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов.
В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частота GPU у данного ускорителя повышена на 3% относительно стандартных параметров референс-карты, однако частота памяти, наоборот, снижена.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 41 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 49 °C, вентиляторы не включались, шум также был равен фоновому — 18,0 дБА.
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 70 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2152 оборотов в минуту, шум вырастал до 31,8 дБА. Таким образом, данная СО под нагрузкой производит относительно немного шума.
Термоснимок
Наибольший нагрев — в зоне микросхем памяти.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;
- драйверы Nvidia версии 385.28;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy's The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy's The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 580 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|начало сентября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|06
|RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000
|2950
|1305
|22 600
|07
|GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000
|2810
|1171
|24 000
|08
|RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000
|2800
|1359
|20 600
|09
|GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000
|2800
|1124
|24 900
|10
|Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ), 1280—1380/7000
|2780
|1293
|21 500
|14
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|2390
|1017
|23 500
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
RX 580 8 ГБ является прямым конкурентом GTX 1060 и отлично выглядит в этом противостоянии. А вот вариант RX 580 с 4 ГБ памяти уже чуть отстает от соперника, демонстрируя заметное падение производительности в высоких разрешениях. Однако карты такого уровня все равно не позволяют комфортно играть в высоких разрешениях, так что это не очень серьезный недостаток. Несмотря на повышенную частоту работы ядра, более низкая частота работы памяти у карты Asus перевесила, и в целом рассмотренный ускоритель оказался даже меделеннее референсного. Впрочем, опять же, если смотреть только на разрешения 1680×1050 или Full HD, там во многих случаях повышенная частота ядра актуальнее.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтинга полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|начало сентября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|06
|RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000
|1359
|2800
|20 600
|07
|RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000
|1305
|2950
|22 600
|08
|Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ), 1280—1380/7000
|1293
|2780
|21 500
|11
|GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000
|1171
|2810
|24 000
|13
|GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000
|1124
|2800
|24 900
|19
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|1017
|2390
|23 500
Комментарий к Рейтингам полезности
Эйфория по поводу майнинга потихоньку сходит на нет, дефицит видеокарт среднего и высокого уровня уже не так заметен, и нам даже удалось найти в продаже RX 580 по более-менее нормальной цене (правда, не уверены, что это был не разовый случай). При условии нормальных цен RX 580 выглядит в своей группе лучше, но все же пока делать однозначные выводы сложно.
Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ) — бюджетный вариант Radeon RX 580, демонстрирующий производительность в среднем на уровне референс-карты (в низких разрешениях она выше из-за повышенной частоты работы ядра, а в высоких — ниже из-за пониженной частоты работы памяти) и имеющий эффективную систему охлаждения. 4 ГБ памяти уже недостаточно для ряда современных мощных игр, но привлекательность таких карт будет в первую очередь зависеть от цен. На момент написания материала все еще наблюдался дефицит относительно мощных ускорителей, поэтому как раз с ценами определенности нет.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).
награду получила карта:
- Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 970 — 20000 руб. (на 08.09.17)
|RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 980 — 24000 руб. (на 08.09.17)
|RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17)
|R9 390 — 27 000 (на 03.08.17)
|RX 580 4 ГБ — 27000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 1060 6 ГБ — 19700 руб. (на 08.09.17)
|Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ) — T-1723626838
|RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|