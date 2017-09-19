Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 (DUAL-RX580-O4G, P/N 90YV0AK0-M0NM00) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU Radeon RX 580 (Polaris 20) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode: 1280—1380

Gaming Mode: 1260—1360 1257—1340 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 1750 (7000) 2000 (8000) Ширина шины обмена с памятью, бит 256 Число вычислительных блоков в GPU 36 Число операций (ALU) в блоке 64 Суммарное количество блоков ALU 2304 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 144 Число блоков растеризации (ROP) 32 Размеры, мм 245×110×36 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 164 175 В режиме 2D, Вт 22 22 В режиме «сна», Вт 3 3 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 31,8 25,5 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы CrossFire Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 1 Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 4 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 4 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (Elpida) (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 580 Вид сзади Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 580

Печатная плата полностью спроектирована инженерами Asus.

Схема питания имеет 7 фаз (5+2) и управляется цифровым контроллером Digi+ ASP1211. Традиционно для Asus, система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, с использованием современных твердотельных конденсаторов.

В режиме разгона (OC Mode, по умолчанию) частота GPU у данного ускорителя повышена на 3% относительно стандартных параметров референс-карты, однако частота памяти, наоборот, снижена.

Регулирование частот и напряжений можно выполнять с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Однако данная карта представляет собой бюджетный вариант RX 580, поэтому для разгона особо не предназначена.

Система охлаждения Перед нами кулер серии DirectCu III. Главной его частью является массивный пластинчатый никелированный радиатор. Тепловые трубки, впрессованные в медное основание, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам обеих частей радиатора. С помощью дополнительного радиатора охлаждаются силовые транзисторы, а микросхемы памяти остаются без охлаждения.



Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прогона воздуха. Напомню, что изюминкой системы охлаждения карт Asus является остановка вентиляторов в случае простоя при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



На верхнем торце карты установлена штанга, которая обеспечивает жесткость видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 70 градусов, что является хорошим результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 41 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 49 °C, вентиляторы не включались, шум также был равен фоновому — 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 70 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 2152 оборотов в минуту, шум вырастал до 31,8 дБА. Таким образом, данная СО под нагрузкой производит относительно немного шума.

Термоснимок



Наибольший нагрев — в зоне микросхем памяти. Наибольший нагрев — в зоне микросхем памяти.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;

драйверы Nvidia версии 385.28;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy's The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 580 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. начало сентября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 06 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 2950 1305 22 600 07 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2810 1171 24 000 08 RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000 2800 1359 20 600 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2800 1124 24 900 10 Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ), 1280—1380/7000 2780 1293 21 500 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2390 1017 23 500

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

RX 580 8 ГБ является прямым конкурентом GTX 1060 и отлично выглядит в этом противостоянии. А вот вариант RX 580 с 4 ГБ памяти уже чуть отстает от соперника, демонстрируя заметное падение производительности в высоких разрешениях. Однако карты такого уровня все равно не позволяют комфортно играть в высоких разрешениях, так что это не очень серьезный недостаток. Несмотря на повышенную частоту работы ядра, более низкая частота работы памяти у карты Asus перевесила, и в целом рассмотренный ускоритель оказался даже меделеннее референсного. Впрочем, опять же, если смотреть только на разрешения 1680×1050 или Full HD, там во многих случаях повышенная частота ядра актуальнее.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтинга полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей начало сентября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 06 RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000 1359 2800 20 600 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 1305 2950 22 600 08 Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ), 1280—1380/7000 1293 2780 21 500 11 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1171 2810 24 000 13 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1124 2800 24 900 19 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1017 2390 23 500

Комментарий к Рейтингам полезности

Эйфория по поводу майнинга потихоньку сходит на нет, дефицит видеокарт среднего и высокого уровня уже не так заметен, и нам даже удалось найти в продаже RX 580 по более-менее нормальной цене (правда, не уверены, что это был не разовый случай). При условии нормальных цен RX 580 выглядит в своей группе лучше, но все же пока делать однозначные выводы сложно.

Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ) — бюджетный вариант Radeon RX 580, демонстрирующий производительность в среднем на уровне референс-карты (в низких разрешениях она выше из-за повышенной частоты работы ядра, а в высоких — ниже из-за пониженной частоты работы памяти) и имеющий эффективную систему охлаждения. 4 ГБ памяти уже недостаточно для ряда современных мощных игр, но привлекательность таких карт будет в первую очередь зависеть от цен. На момент написания материала все еще наблюдался дефицит относительно мощных ускорителей, поэтому как раз с ценами определенности нет.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за сентябрь 2017 года)



награду получила карта: Asus Dual RX 580 OC 4 ГБ 256-битной GDDR5

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17) GTX 970 — 20000 руб. (на 08.09.17) RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17) GTX 980 — 24000 руб. (на 08.09.17) RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17) R9 390 — 27 000 (на 03.08.17) RX 580 4 ГБ — 27000 руб. (на 08.09.17) GTX 1060 6 ГБ — 19700 руб. (на 08.09.17) Asus Dual RX 580 OC (4 ГБ) — T-1723626838 RX 580 4 ГБ — 23000 руб. (на 08.09.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту