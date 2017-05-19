Видеоускоритель Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (11 ГБ)

Содержание

Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING, P/N 90YV0AM0-M0NM00) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1080 Ti (GP102) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode —1594—2000/Gaming Mode —1569—1943 1480—1885 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц OC Mode —2775 (11100)/Gaming Mode —2750 (11000) 2750 (11000) Ширина шины обмена с памятью, бит 352 Число вычислительных блоков в GPU 28 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 3584 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 224 Число блоков растеризации (ROP) 88 Размеры, мм 305×120×50 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 269 259 В режиме 2D, Вт 40 37 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 24,2 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 25,6 В режиме максимального 3D, дБА 27,7 39,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы SLI Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 2 1 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Вид сзади Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Как обычно, для категории продуктов Republic Of Gamers используются полностью переработанные PCB, далекие от референс-дизайна.

Hа торце в хвостовой части карты имеются два 4-контактных разъема питания для корпусных вентиляторов. Можно заставить подключенные к ним вентиляторы работать в соответствии с нагревом GPU, увеличивая или уменьшая обороты.

Надо заметить, что у новой карты изменен набор видеовыходов по сравнению с референс-картой: добавлено гнездо DVI-D (в компании Asus справедливо посчитали, что рановато еще полностью отказываться от такого разъема, да и переходники с DP вообще-то недешевы).

Схема питания имеет 12 (10+2) фаз и управляется цифровым контроллером SHE ASP0907 (Super Hybrid Engine). Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, в ней использованы современные твердотельные конденсаторы. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).









При этом обеспечивается очень гибкое регулирование напряжений на ядре с ювелирной точностью с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Обновленная версия утилиты позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец не желает самостоятельно искать достижимый максимум).

У данного ускорителя на 6,2% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 5,5%-6,0% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения Главной частью кулера являются два массивных пластинчатых никелированных радиатора. Тепловые трубки, впрессованные в основание одного из них, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам обоих радиаторов. Дополнительная пластина охлаждает микросхемы памяти и силовые транзисторы.



Поверх радиаторов установлен кожух с тремя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прокачки воздуха. Напомню, что изюминкой системы охлаждения карт серии Strix является остановка вентиляторов в простое при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Сзади установлена пластина, которая соединяется с торцевой частью PCB и обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



СО оснащена подсветкой Aura, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты GPU Tweak II. Более того, пластина на оборотной стороне также оснащена подсветкой.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 68 градусов, что является великолепным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 34 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 44 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 68 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1395 оборотов в минуту, шум вырастал до 27,7 дБА. Данную СО можно считать довольно тихой (шум минимальный).

Термоснимок



Максимальный нагрев 89 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Показания на фотографии меньше, так как снято с большего расстояния. Максимальный нагрев 89 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Показания на фотографии меньше, так как снято с большего расстояния.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания и бонусы в виде фирменных стяжек.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;

драйверы Nvidia версии 381.89;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. середина мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 Asus Strix GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1594—2000/11100 5520 1082 51 000 02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5260 1096 4 8000 03 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 05 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 969 35 000 06 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3180 994 32 000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя Asus в среднем на 5,5%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,0%. Собственно, результаты очень похожи на те, что мы получили в предыдушем материале по аналогичной видеокарте Gigabyte.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей середина мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 16 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 20 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1096 5260 48 000 22 Asus Strix GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1594—2000/11100 1082 5520 51 000 24 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 994 3180 32 000 26 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 969 3390 35 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Я уже пояснял ранее, что топовый продукт всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня. К тому же продажи GeForce GTX 1080 Ti начались недавно, ажиотаж еще не спал, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD. Что касается продукта Asus, то его стоимость на момент написания материала была несколько выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti. Высокая стоимость перевесила повышенную производительность, и данный ускоритель уступил GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (11 ГБ) — на момент написания материала один из лучших вариантов топового однопроцессорного ускорителя, демонстрирующий производительность в среднем на 5,5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет тихую систему охлаждения, подсветку на кулере для любителей моддинга, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать и частоты, и напряжения. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR. Что касается ценовых раскладов, то они постоянно меняются, поэтому сделать четкие выводы о том, какой конкретный ускоритель лучше других, невозможно. У рассмотренной карты Asus очень неплохой потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь рейтинги разгоняемость не учитывают. Наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать со штатной СО на частоте ядра 1680—2150 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности на 13% относительно референс-карты! И это, как вы понимаете, не предел. Однако в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за май 2017 года)



награду получила карта: Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) R9 Fury X 4 ГБ — 32000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 35000 руб. (на 10.05.17) Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (11 ГБ) — T-1721948817 GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту