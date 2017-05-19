Видеоускоритель Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (11 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING, P/N 90YV0AM0-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1080 Ti (GP102)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode —1594—2000/Gaming Mode —1569—1943
|1480—1885
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|OC Mode —2775 (11100)/Gaming Mode —2750 (11000)
|2750 (11000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|352
|Число вычислительных блоков в GPU
|28
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|3584
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|224
|Число блоков растеризации (ROP)
|88
|Размеры, мм
|305×120×50
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|269
|259
|В режиме 2D, Вт
|40
|37
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|24,2
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|25,6
|В режиме максимального 3D, дБА
|27,7
|39,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|SLI
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|2
|1
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
|Вид сзади
|Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Как обычно, для категории продуктов Republic Of Gamers используются полностью переработанные PCB, далекие от референс-дизайна.
Hа торце в хвостовой части карты имеются два 4-контактных разъема питания для корпусных вентиляторов. Можно заставить подключенные к ним вентиляторы работать в соответствии с нагревом GPU, увеличивая или уменьшая обороты.
Надо заметить, что у новой карты изменен набор видеовыходов по сравнению с референс-картой: добавлено гнездо DVI-D (в компании Asus справедливо посчитали, что рановато еще полностью отказываться от такого разъема, да и переходники с DP вообще-то недешевы).
Схема питания имеет 12 (10+2) фаз и управляется цифровым контроллером SHE ASP0907 (Super Hybrid Engine). Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, в ней использованы современные твердотельные конденсаторы. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).
У данного ускорителя на 6,2% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 5,5%-6,0% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 34 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 44 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 68 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1395 оборотов в минуту, шум вырастал до 27,7 дБА. Данную СО можно считать довольно тихой (шум минимальный).
Термоснимок
Максимальный нагрев 89 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Показания на фотографии меньше, так как снято с большего расстояния.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания и бонусы в виде фирменных стяжек.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;
- драйверы Nvidia версии 381.89;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|середина мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|Asus Strix GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1594—2000/11100
|5520
|1082
|51 000
|02
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|5260
|1096
|4 8000
|03
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|4290
|1175
|36 500
|05
|GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000
|3390
|969
|35 000
|06
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|3180
|994
|32 000
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя Asus в среднем на 5,5%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,0%. Собственно, результаты очень похожи на те, что мы получили в предыдушем материале по аналогичной видеокарте Gigabyte.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|середина мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|16
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1175
|4290
|36 500
|20
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|1096
|5260
|48 000
|22
|Asus Strix GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1594—2000/11100
|1082
|5520
|51 000
|24
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|994
|3180
|32 000
|26
|GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000
|969
|3390
|35 000
Комментарий к Рейтингам полезности
Я уже пояснял ранее, что топовый продукт всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня. К тому же продажи GeForce GTX 1080 Ti начались недавно, ажиотаж еще не спал, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD. Что касается продукта Asus, то его стоимость на момент написания материала была несколько выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti. Высокая стоимость перевесила повышенную производительность, и данный ускоритель уступил GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.
Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (11 ГБ) —
на момент написания материала один из лучших вариантов топового однопроцессорного ускорителя,
демонстрирующий производительность в среднем на 5,5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет тихую систему охлаждения, подсветку на кулере для любителей моддинга, а также
отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать и частоты, и напряжения. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами
VR. Что касается ценовых раскладов, то они постоянно меняются, поэтому сделать четкие выводы о том, какой конкретный ускоритель лучше других, невозможно. У рассмотренной карты Asus очень
неплохой потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь рейтинги разгоняемость не учитывают. Наши исследования показали, что данный экземпляр смог стабильно работать
со штатной СО на частоте ядра 1680—2150 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост
производительности на 13% относительно референс-карты! И это, как вы понимаете, не предел. Однако в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без
этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в
разрешении 4K.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|R9 Fury X 4 ГБ — 32000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 980 Ti 6 ГБ — 35000 руб. (на 10.05.17)
|Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (11 ГБ) — T-1721948817
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|