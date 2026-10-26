Geely Atlas по-русски: старт продаж обновленного кроссовера Volga K40

Российский автомобильный бренд Volga объявил о начале продаж обновленного среднеразмерного кроссовера K40. Модель получила переработанный интерьер, мультимедийную систему с российскими сервисами и расширенный набор электронных помощников. Автомобили появятся у дилеров в конце октября.

В салоне установили новую переднюю панель и центральную консоль с экраном мультимедийной системы диагональю 15,4 дюйма. В нее интегрированы «Яндекс Карты», «VK Музыка», «VK Видео», «Дзен» и голосовой помощник. Через мобильное приложение можно дистанционно запускать двигатель, управлять климатическими настройками и находить автомобиль на парковке.

Список систем безопасности пополнили мониторинг слепых зон, ассистенты смены полосы и безопасного открытия дверей, а также средства предупреждения столкновений при движении задним ходом. Объем бачка омывателя увеличили до 5 л и добавили датчик уровня жидкости. Для управления основными климатическими настройками предусмотрели физические клавиши.

Volga K40 доступен с турбированными двигателями объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. и 2 л мощностью 200 л. с. Первый сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом, второй — с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Кроссовер предложат в трех комплектациях: «Стандарт» за 2,76 млн рублей, «Комфорт» за 3,06 млн и «Премиум» за 3,8 млн рублей. В зависимости от версии доступны электропривод багажника, подогрев сидений и руля, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, панорамная крыша и вентиляция передних кресел.