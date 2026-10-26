Минцифры: Москва готовится к трём дням с перебоями мобильного интернета

В Москве с 27 по 29 октября 2026 года могут временно ограничить работу мобильного интернета в пределах Третьего транспортного кольца. Об этом сообщили в Минцифры России.

Ограничения могут действовать 27 и 28 октября с 11:30, а 29 октября — с 9:30. Время их окончания не уточняется.

Меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения двух международных мероприятий: восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортёров газа и третьего саммита Россия — Африка.

При этом, по данным ведомства, голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Также останутся доступны наиболее востребованные социально значимые сайты и сервисы, включённые в так называемый «белый список».