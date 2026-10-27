Защищённый смартфон получил стабильную версию оболочки на базе Android 17 с новыми функциями и улучшениями интерфейса.

Samsung обновила до One UI 9 и Android 17 первый неубиваемый Galaxy — XCover 7 Pro ⁠ 1

Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 для защищённого смартфона Galaxy XCover 7 Pro в Южной Корее, как и ожидалось ранее.

Об обновлении сообщил инсайдер Tarun Vats. Прошивка основана на Android 17. Galaxy XCover 7 Pro стал первым представителем защищённой линейки XCover, получившим новую версию оболочки. В дальнейшем обновление ожидается и в других регионах.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Galaxy XCover 7 Pro оснащён 6,6-дюймовым PLS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 3, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера включает модули на 50 и 8 Мп, фронтальная имеет разрешение 13 Мп. Аккумулятор ёмкостью 4350 мА·ч можно заменить самостоятельно. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

One UI 9 принесёт более гибкую настройку панели быстрых переключателей, улучшения Samsung DeX и Samsung Notes, а также расширенные игровые параметры. Среди функций Galaxy AI заявлены My FanCam для автоматического удержания выбранного человека в центре видео, настраиваемые информационные карточки Now Brief и контекстные подсказки Now Nudge. Также предусмотрены дополнительные инструменты проверки конфиденциальности, предупреждения о потенциально опасных приложениях и улучшения сканирования документов и записи голоса.