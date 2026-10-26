Маленький планшет — большой экран: Apple обновила iPad mini

Компания Apple представила обновлённый iPad mini с OLED-экраном диагональю 8,5 дюйма и процессором A20 Pro. Стоимость планшета начинается от $700 за версию с Wi-Fi и от $850 за модель с поддержкой сотовой связи.

Толщина устройства составляет 5,4 мм — оно стало тоньше и легче предшественника. Рамки вокруг дисплея уменьшились на 24%, что позволило увеличить экран по сравнению с 8,3-дюймовой панелью предыдущего поколения, сохранив компактные размеры корпуса.

Максимальная яркость дисплея достигает 1200 нит, а минимальная составляет 1 нит, что должно сделать использование планшета комфортнее в условиях слабого освещения. При этом технология ProMotion с повышенной частотой обновления экрана не появилась: устройство поддерживает частоту до 60 Гц при разрешении до 4K.

Чип A20 Pro рассчитан в том числе на запуск моделей искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. В сочетании с iPadOS 27 он сможет работать с ИИ-возможностями Siri.

Фронтальная камера FaceTime с разрешением 12 Мп теперь расположена на горизонтальной грани планшета. Новая конструкция корпуса обеспечивает защиту от пыли и воды (IP67). Для устройства также выпустили чехол Smart Folio за $79 из материала TechWoven в тёмно-синем и серо-бежевом цветах.