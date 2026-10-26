Налоговая без очередей: россияне массово перешли на оплату налогов через «Госуслуги»

В России налоги через портал «Госуслуги» оплатили 16,3 млн раз. Об этом сообщили в Минцифры. Пользователи могут получать налоговые уведомления в личном кабинете и оплачивать начисления онлайн без посещения налоговой инспекции.

Уведомления поступают автоматически при наличии подтверждённой учётной записи, если пользователь не отказался от такого способа получения документов, а общая сумма налогов составляет не менее 300 рублей. В остальных случаях ФНС направляет бумажные письма по почте.

В уведомлениях указываются начисления по имущественному, земельному и транспортному налогам, а также налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Для оплаты нужно открыть раздел «Платежи» на портале, перейти в категорию «К оплате» и внести сумму единым налоговым платежом.

В 2026 году граждане уплачивают налоги за 2025 год. Уведомления должны поступить не позднее чем за 30 рабочих дней до установленного срока. Оплатить начисления необходимо до 1 декабря, после этой даты за просрочку начнут начислять пени.

Отказаться от получения уведомлений через «Госуслуги» можно в разделе «Доходы и налоги». После этого документы будут доступны в личном кабинете на сайте ФНС или поступят заказным письмом.