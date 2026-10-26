AliExpress: самые востребованные наушники в России осени 2026 года⁠⁠⁠

Команда AliExpress СНГ составила рейтинг десяти самых продаваемых наушников в России по итогам третьего квартала 2026 года. В список вошли модели, которые пользователи чаще всего покупали на платформе.

Четыре позиции заняли наушники Realme, еще две — Ugreen. Девять моделей беспроводные, одна проводная. Также в рейтинге представлены две полноразмерные модели.

Лидером стали Realme Buds Air8: их продажи более чем в 1,4 раза превысили результат ближайшего конкурента — HTC NE79. Третье место досталось Realme Buds Air8 Pro.

В первую пятерку также вошли CMF Buds Pro 2 и полноразмерные Ugreen Studio Pro. Последние поддерживают активное шумоподавление и могут работать до 120 часов без его использования.

Шестую строчку заняли Realme Buds T500 Pro, седьмую — полноразмерные Ugreen Max5c. На восьмом месте расположились Realme Buds Air7 Pro, на девятом — проводные 7Hz x Crinacle Zero 2. Замыкают десятку Redmi Buds 8 Pro.

Среди характеристик представленных моделей — активное шумоподавление, поддержка аудиокодеков высокого разрешения и длительное время автономной работы. В отдельных моделях также предусмотрены технологии пространственного звучания и дополнительные средства обработки голоса во время звонков.