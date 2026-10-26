«Яндекс» спас свои суперкомпьютеры — их перевезли из пострадавших ЦОД на новые площадки ⁠ 14

«Яндекс» сообщил, что три его суперкомпьютера — «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис» — не пострадали в результате атак на дата-центры компании. Оборудование уже вывезли с прежних площадок и сейчас разворачивают в новых вычислительных центрах.

Все три системы используются для работы сервисов «Яндекса» и обучения больших языковых моделей. После завершения переноса компания планирует продолжить их эксплуатацию.

Самый мощный из трех суперкомпьютеров — «Червоненкис», названный в честь Алексея Червоненкиса, одного из теоретиков машинного обучения. Его производительность в тесте Linpack достигает 21,53 петафлопса. Система была введена в эксплуатацию в июне 2021 года. «Галушкин» начал работать в июне 2021 года, его производительность — 16,02 петафлопса. «Ляпунов» запустили в декабре 2020 года, производительность — 12,81 петафлопса. Таким образом, совокупная производительность трех суперкомпьютеров в тесте Linpack достигает 50,36 петафлопса.