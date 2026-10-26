Инженерный образец будущего 24-ядерного процессора Intel Nova Lake-S опередил Core Ultra 9 285K

В однопоточном тесте даже 8-ядерный Nova Lake-S обошел Core Ultra 9 285K

В базе PassMark обнаружились результаты тестов прототипов настольных процессоров Intel нового поколения — Nova Lake-S (их выход ожидается в 2027 году). 24-ядерный образец уже опережает нынешний флагман Core Ultra 9 285K в однопоточной производительности, но пока уступает ему в многопоточных задачах. Инженерные образцы CPU нового поколения обозначены как Intel 0000, записи датированы сентябрём текущего года.

Инженерный образец будущего 24-ядерного процессора Intel Nova Lake-S опередил Core Ultra 9 285K
Источник изображения: Videcardz

Лучший результат 24-ядерного процессора в однопоточном тесте составил 5210 баллов, второй образец набрал 5191 балл. Для сравнения, Core Ultra 9 285K набирает 5059 баллов, AMD Ryzen 9 9950X3D — 4805, а Core i9-14900KF — 4635. Таким образом, предполагаемая новинка опережает Arrow Lake примерно на 3%, а Raptor Lake Refresh — на 12%.

В общем тесте CPU Mark результаты пока скромнее. 24-ядерный Nova Lake-S набрал 61 509 баллов, второй образец — 60 964. Это выше результата Core i9-14900KF с его 58 074 баллами, но ниже результатов Core Ultra 9 285K (67 274) и Ryzen 9 9950X3D (72 065).

В базе также появились результаты 8-ядерного Nova Lake-S. Один образец набрал 5085 баллов в однопоточном тесте, немного опередив Core Ultra 9 285K. В многопоточном тесте лучший показатель составил 23 478 баллов.

По предварительным данным, первыми должны выйти 28-ядерные процессоры Nova Lake-S — ориентировочно с конца января по март 2027 года. Затем, в марте–апреле, ожидаются 28-ядерные модели K-серии. Выпуск 16-ядерных и 8-ядерных версий, предположительно, запланирован на период с конца марта по май 2027 года.

ПроцессорыIntelИсточники:Videocardz

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