Разряжаться станет медленнее? Samsung выпустила октябрьское обновление для Galaxy S24 Ultra

Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности для флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra в Индии и всей линейке Galaxy S24 в Европе.

О выходе прошивки сообщил инсайдер Tarun Vats в социальной сети X. Обновление имеет номера сборок S928BXXS6EZJ1 и S928BOXM6EZJ1 в Индии и S921BXXSIEZJ1 / S921BOXMIEZJ1/ S921BXXSIEZJ1 в Европе. Информация о перечне исправлений и дополнительных изменениях пока не приводится.

Релиз состоялся на фоне сообщений о повышенном расходе энергии у некоторых владельцев устройств Galaxy S24 после установки One UI 9 на базе Android 17.

Один из пользователей Galaxy S24 Ultra рассказал, что смартфон потерял 95% заряда за 5 часов 20 минут. При этом дисплей оставался включённым лишь 3 часа 15 минут. Устройство работало в разрешении QHD и подключалось к мобильной сети LTE+, не используя Wi-Fi.

Пока неизвестно, устраняет ли октябрьская прошивка проблемы с автономностью: Samsung не подтвердила такую связь и не опубликовала подробного списка исправлений. Сам по себе выход обновления безопасности не гарантирует улучшения времени работы без подзарядки.