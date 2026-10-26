SpaceX закрывает лазейку, которая позволяла пользоваться спутниковой связью Starlink в в ЮАР по международному роумингу

Илон Маск отключает спутниковый интернет у себя на родине: в ЮАР могут заблокировать работу 14 тыс. терминалов Starlink ⁠ 23

SpaceX начала отключать терминалы спутникового интернета Starlink у пользователей в Южно-Африканской Республике. По данным Business Insider Africa, блокируются терминалы, которые местные жители приобретали в соседних странах — и пользовались связью через международный роуминг.

В уведомлениях Starlink говорится, что для восстановления доступа пользователям необходимо подтвердить статус туриста, временно находящегося в ЮАР, предоставив паспорт. Владельцам южноафриканских паспортов разблокировка не предусмотрена. Таким образом компания ограничивает использование терминалов за пределами страны, в которой оформлена подписка, если они находятся там слишком долго.

Ранее жители ЮАР покупали оборудование Starlink в Мозамбике, Замбии и других африканских государствах, где сервис официально работает. Международный роуминг позволял им пользоваться спутниковым интернетом и на родине. Теперь система строже отслеживает географическое положение терминалов. По оценкам специалистов, отключение может затронуть более 14 тыс. устройств.

SpaceX уже более двух лет пытается получить лицензию на работу в ЮАР, однако переговоры осложняются требованиями местного законодательства. Власти страны предусматривают передачу 30% акций местного подразделения телекоммуникационной компании представителям местных общин, пострадавших в период колониализма и апартеида. Илон Маск добивается освобождения своей компании от этих требований. Также он обвинял южноафриканские власти в расизме. Попытки правительства найти компромисс пока не привели к соглашению.