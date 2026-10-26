Кириллица теснит латиницу: .рф обогнал .ru по росту

За девять месяцев 2026 года количество доменов в зоне .рф увеличилось на 4,29% и достигло 812,4 тыс. Для сравнения, российская зона .ru прибавила 2,71%, до 6,2 млн имен. Такие данные привел Координационный центр доменов .ru/.рф.

С января по сентябрь кириллическая зона пополнилась на 33,5 тыс. доменов. Темпы роста более чем вдвое превысили показатели аналогичного периода 2025 года, когда прирост составил 2,04%. В зоне .ru динамика практически не изменилась: годом ранее она выросла на 2,67%.

В Координационном центре связывают ускорение роста .рф с повышением внимания к русскому языку в интернете. Дополнительным фактором стали новые требования законодательства о государственном языке, вступившие в силу 1 марта 2026 года. В марте прирост кириллической зоны составил 1,1% против 0,3% годом ранее. С 2025 года в домене .рф также разрешена регистрация адресов на 18 государственных языках республик России.

По итогам девяти месяцев с кириллической зоной работали 379 385 администраторов. В среднем ежедневно регистрировался 671 новый домен. Чаще всего адреса использовались для веб-приложений и одностраничных сайтов (31,1%), а также полноценных сайтов (23,8%). Еще 25,3% приходилось на припаркованные домены, 12,2% — на почтовые сервисы и 7,6% — на перенаправление пользователей.