Android-приложения для поиска бензина, доступа к «госVPN» и отслеживания беспилотников оказались ловушкой: троян перехватывает SMS и крадёт данные из приложений ⁠ 10

В России распространяется Android-приложение «ДПС радар. Топливо онлайн», которое обещает показывать местонахождение экипажей ДПС, дорожных камер и заправок с топливом. На деле программа устанавливает троян ZloyRAT, способный собирать личные данные, перехватывать сообщения и управлять функциями смартфона. Об угрозе сообщили представители компании F6.

Мошенники продвигают приложение в автомобильных чатах, каналах и сообществах, в том числе среди водителей грузовиков, такси, служб доставки и каршеринга. Пользователям обещают удобный инструмент для поиска топлива и отслеживания дорожной обстановки. Однако внутри приложения скрыт вредоносный компонент, который незаметно устанавливает на устройство основной троян. Пока угроза касается смартфонов на Android.

ZloyRAT впервые обнаружили в первой половине 2026 года. Вредоносная программа может получать доступ к контактам, входящим SMS и push-уведомлениям, а также отправлять сообщения и USSD-команды и совершать звонки без ведома владельца. Кроме того, троян способен собирать данные из более чем 60 приложений, включая банковские и финансовые сервисы, Telegram, маркетплейсы и государственные сервисы.

Злоумышленники используют и другие приманки с тем же вредоносным содержимым. Среди них — GosuVPN, который рекламируют как бесплатный государственный VPN для доступа к открытому интернету, и «Радар БПЛА» — приложение якобы для отслеживания беспилотников в реальном времени. Все три утилиты распространяются через сайт в доменной зоне .online, созданный 4 октября 2026 года.

Подобные схемы появились ещё осенью 2025 года, когда мошенники начали предлагать приложения для отслеживания экипажей ДПС. Летом 2026 года они добавили к приманкам поиск заправок на фоне топливного кризиса. Теперь под видом универсальных помощников для водителей и пользователей смартфонов распространяется программа, способная поставить под угрозу личную и финансовую информацию.

В F6 рекомендуют не скачивать APK-файлы из неизвестных источников и отключить в Android установку приложений из сторонних источников. Если подозрительная программа уже установлена, её следует удалить, проверить выданные разрешения и просканировать устройство антивирусом. Если троян получил доступ к SMS, уведомлениям или специальным возможностям, пароли от важных аккаунтов стоит сменить с другого устройства, а банковские операции — проверить и при необходимости обратиться в банк.