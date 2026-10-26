Покупателям предложили две версии устройства, включая модель с NFC, которая стоит на €20 дороже

Xiaomi выпустила Smart Band 11 в Европе: до 21 дня без подзарядки

Компания Xiaomi начала продавать фитнес-браслет Smart Band 11 в Европе. Первой страной, где появилась новинка, стала Испания. Устройство доступно в двух версиях: стандартной и с поддержкой NFC.

Базовая модель стоит €60, а вариант с NFC — €80. По сравнению с предыдущим поколением стандартный Smart Band 11 подорожал примерно на 20%.

Обе версии оснащены AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 2000 нит и аккумулятором ёмкостью 233 мА·ч. Заявленное время автономной работы достигает 21 дня. Браслет поддерживает более 150 спортивных режимов и совместим с экосистемой Apple.

Покупателям доступны несколько цветовых вариантов, включая чёрный, серебристый и розовый. При этом керамическая версия устройства, упомянутая на испанской странице Xiaomi, пока не поступила в продажу в Европе.

В Китае Smart Band 11 представили 3 сентября 2026 года. Позднее информация об устройстве появилась на глобальном сайте компании, а в середине октября начались международные продажи в некоторых азиатских регионах, таких как Корея.