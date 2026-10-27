Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Смартфоны появились в итальянском магазине

Европейский магазин раскрыл цены флагманов, конфигурации памяти и новый цвет Velvet Red

Итальянский интернет-магазин Epto досрочно добавил в каталог глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Смартфоны появились в итальянском магазине
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

За Xiaomi 18 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти просят 1398,90 евро, а вариант на 512 ГБ оценили в 1591,90 евро. Xiaomi 18 Pro Max с 12/512 ГБ указан по цене 1783,90 евро, хотя отдельные предложения в белом и красном исполнении стоят 1761,90 евро.

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Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Обе модели доступны в чёрном, белом и новом цвете Velvet Red. В отличие от китайских версий, где представлены также розовый и голубой варианты, европейские аппараты, судя по каталогу, лишатся этих расцветок. При этом красный цвет, ранее доступный в Китае для специальной прозрачной версии с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, теперь появится в обычном исполнении.

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Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

В основе Xiaomi 18 Pro лежит Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max получит более мощную платформу Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обе модели будут работать под управлением HyperOS 4. Главным компромиссом глобальных версий станут аккумуляторы меньшей ёмкости. Xiaomi 18 Pro получит батарею на 6000 мА·ч вместо китайских 7000 мА·ч, а мощность проводной зарядки снизится со 100 до 90 Вт. У Pro Max ёмкость составит 7050 мА·ч против 8500 мА·ч в Китае, при этом зарядка на 100 Вт сохранится. Ритейлер указывает автономность до 66 и 70 часов соответственно и ресурс в 1000 циклов. 

Мобильные телефоныXiaomiИсточники:gizmochina

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