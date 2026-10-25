Nvidia готовит новую подписку: $2000 в год за каждую видеокарту — при работе с нейросетями

Если такая подписка будет введена, выручка может составить $50 млрд за пять лет

Nvidia рассматривает возможность взимать по $2000 в год за лицензию на программное обеспечение для запуска ИИ-агентов на своих GPU. Об этом глава компании Дженсен Хуанг заявил 22 октября на конференции GTC Berlin. Пока производитель не уточнил, какие именно продукты попадут под новую модель оплаты и когда она может заработать.

«Лицензирование программного обеспечения будет играть всё более важную роль в бизнесе нашей компании. Что касается модели лицензирования, то, к примеру, стоимость использования всего спектра программного обеспечения от Nvidia — включая компоненты, работающие с "агентами" на этих "фабриках ИИ", — составляет около 2000 долларов в расчёте на один графический процессор (GPU) в год», — сказал Дженсен Хуанг.

Потенциальный масштаб бизнеса может оказаться значительным. Если бы за пять миллионов GPU платили лицензионные отчисления в размере $2000 в год, выручка составила бы $10 млрд ежегодно. За пять лет при условии продления подписок сумма достигла бы $50 млрд.

У компании уже есть платформа Nvidia AI Enterprise, годовая подписка на которую стоит $4500 за один GPU — более чем вдвое дороже обсуждаемого тарифа. Однако пока неизвестно, какие функции будут включены в новую лицензию и как она соотнесётся с существующими предложениями.