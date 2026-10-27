200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, 8000 мА·ч, 90 Вт: глобальная версия Vivo X500 Pro Max вышла за пределами Китая

От $1700 долларов

Глобальная версия Vivo X500 Pro Max стала доступна для предварительного заказа с доставкой по миру (в Россию доставки нет). Стартовая цена смартфона составляет 1700 долларов, а отправку заказов планируют начать 3 ноября 2026 года.

Устройство оснастят плоским 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q11 с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и высокочастотным затемнением 1440 Гц. За производительность будет отвечать однокристальная система MediaTek Dimensity 9600 Pro.

200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, 8000 мА·ч, 90 Вт: глобальная версия Vivo X500 Pro Max вышла за пределами Китая
Источник изображения: gizmochina // Vivo

Покупателям предложат конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон будет работать под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7. Основная камера включает три модуля: 50-мегапиксельный Sony LYT-L910 с сенсором оптического формата 1/1,28 дюйма, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельный перископический модуль Samsung ISOCELL HPB. Телекамера получит фокусное расстояние 85 мм в эквиваленте, оптику Zeiss APO, покрытие T* и поддержку макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Заряд до 50% займёт около 10 минут, а полный цикл — примерно 30 минут, хотя фактическое время зависит от условий. Среди остальных особенностей заявлены две SIM-карты nano-SIM, NFC, Hi-Fi-аудио, стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, сканер отпечатков пальцев под экраном и распознавание лица.

Мобильные телефоныVivoZEISSИсточники:gizmochina

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