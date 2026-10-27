Call of Duty на смартфоне: первым смартфоном, который выдал стабильные 185 к/с без единого сбоя, оказался iQOO Neo 12

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования iQOO Neo 12 в Call of Duty Mobile. По его данным, смартфон способен запускать более 50 мобильных игр с нативной частотой 185 к/с. В список вошли Peacekeeper Elite, Delta Force, Valorant: Source Operation, CrossFire, Counter-Strike: Future и другие популярные шутеры. Для подтверждения возможностей устройства инсайдер представил скриншот PerfDog, зафиксировавший игровой сеанс продолжительностью более часа.

Во время теста Call of Duty Mobile работала с HD-графикой и нативной частотой 185 к/с. Средний показатель составил 185,05 к/с, а значение 1% Low достигло 165,1 к/с. Эта метрика отражает производительность в наиболее медленных 1% кадров и помогает оценить плавность игры при резких нагрузках. Согласно опубликованным данным, за весь тест не было зарегистрировано ни одного рывка изображения. Digital Chat Station утверждает, что iQOO Neo 12 стал первым смартфоном, обеспечившим такую частоту кадров в Call of Duty Mobile при HD-настройках.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ранее iQOO подтвердила для устройства поддержку более 50 игр с нативными 185 FPS, активную систему охлаждения с вентилятором и дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. При этом тест проводился именно в режиме HD-графики с нативной частотой кадров, а не в 2K-режиме, где используются сверхвысокое разрешение и интерполяция кадров. Смартфон также получит сверхчувствительные сенсорные зоны и тактильную отдачу 4D в поддерживаемых играх, включая Delta Force и Peacekeeper Elite.