Бюджетный смартфон приписывают к устройствам с экраном 90 Гц

В духе Nokia, с разъёмом 3,5 мм и возможностью самостоятельного ремонта. К выходу готовится смартфон HMD Rise 4G ⁠ 5

В сети появились характеристики смартфона HMD Rise 4G, о котором сообщил аккаунт HMD_MEME'S в соцсети X.

Аппарату приписывают 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720 × 1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В основе модели может лежать однокристальная система Unisoc SC9863A1.

Основная камера, согласно утечке, будет включать 13-мегапиксельный модуль и дополнительный датчик на 0,08 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, а накопитель будет доступен в вариантах на 64 или 128 ГБ. В качестве программной платформы указана Android 16 Go — облегчённая версия операционной системы для устройств начального уровня.

Ожидается, что смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 10 Вт. Среди других заявленных особенностей — защита корпуса по IP52, поддержка сетей 4G LTE, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi только в диапазоне 2,4 ГГц. Также упоминается разъём для наушников 3,5 мм и возможность самостоятельного ремонта.

Это фирменная особенность многих смартфонов HMD: гаджет спроектирован так, чтобы пользователь мог сам заменить батарею, экран, порт зарядки и заднюю крышку. Запчасти и инструкции доступны через iFixit, без необходимости нести устройство в сервис.

Устройство может выйти в расцветках Rose Gold и Deep Blue, однако сроки выпуска, цена и окончательные характеристики пока неизвестны.