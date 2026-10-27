«На годы впереди». Samsung разрезает яблоко и троллит Apple в новом рекламном ролике

Samsung опубликовала рекламное видео с явным посылом: компания буквально разрезает яблоко, намекая на Apple и её выход на рынок складных смартфонов. Ролик подчёркивает, что Samsung занимается развитием таких устройств с 2019 года и последовательно совершенствует технологию с каждым новым поколением.

Появление рекламы именно сейчас не случайно: Apple выпустила свой первый складной iPhone. Samsung использует этот момент, чтобы напомнить о многолетнем опыте в сегменте и закрепить за собой статус одного из пионеров рынка. Южнокорейский производитель уже выпустил несколько поколений складных смартфонов.

Источник изображения: UniverseIce // Samsung

Финальная фраза ролика — «На годы впереди в складных устройствах» — прямо обозначает позицию Samsung в противостоянии с Apple. Это не просто демонстрация продукта, а попытка подчеркнуть накопленный технологический опыт и бросить вызов конкуренту.

Тем временем первый складной смартфон Apple iPhone Duo начал продаваться в Китае дешевле официальной цены уже через несколько дней после выхода.

Скидки были объявлены на фоне появления информации о проблемах с дисплеем и программным обеспечением устройства.