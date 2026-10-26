Так снимают нефлагманские 200 Мп. Опубликованы фото, сделанные камерой OnePlus Ace 7 Pro

OnePlus сегодня опубликовала шесть фото, сделанных на камеру OnePlus Ace 7 Pro. Одновременно компания раскрыла характеристики камеры: будет 200-мегапиксельный сенсор в основном модуле, а также перископный объектив с 3,5-кратным оптическим зумом.

По заявлению компании, сенсор высокого разрешения позволит сохранять мелкие детали даже при увеличении снимков (кадрировании). Перископная камера, в свою очередь, предназначена для съёмки на большом расстоянии. Опубликованные снимки демонстрируют передачу оттенков кожи, работу со светом и тенями и детализацию удалённых объектов.

OnePlus Ace 7 Pro получит 200-мегапиксельную камеру, но флагманом не станет — в его основе будет прошлогодняя SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Базовая версия линейки — Ace 7 — будет попроще: она не получит перископный модуль, а SoC будет менее мощной.

Оба смартфона, по предварительным данным, оснастят 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц. Уже официально подтверждены аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

В качестве программной платформы устройства получат Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Официальная премьера состоится в Китае 29 октября.