Новый компактный iPhone получит 6-дюймовый экран и одинарную камеру

Бюджетная модель 2027 года может получить 24-мегапиксельную фронтальную камеру.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики iPhone 18e — будущего доступного смартфона Apple, выход которого ожидается в 2027 году.

Устройству приписывают 6,12-дюймовый LTPS OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Таким образом, компания продолжит использовать стандартную частоту обновления экрана в младшей модели, не предлагая плавность изображения на уровне старших версий iPhone.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

За производительность iPhone 18e, согласно утечке, будет отвечать однокристальная система A20, изготовленная по 2-нм техпроцессу. Основная камера останется одинарной, с разрешением 48 Мп. При этом фронтальная камера может получить более существенное обновление: вместо прежнего сенсора ожидается модуль на 24 Мп, который должен обеспечить более детализированные автопортреты и видеосвязь.

Сведения о цене, ёмкости аккумулятора и других параметрах пока отсутствуют.