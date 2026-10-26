За раз можно постирать 2-4 пары

Новая стиральная машина Xiaomi за $120 не предназначена для белья — она стирает обувь

Xiaomi представила компактную стиральную машину Mijia Shoe Washer 3KG, особенность новинки — в предназначении: она рассчитана на стирку обуви. Устройство поступит в продажу через краудфандинговую платформу Youpin 2 ноября. Рекомендованная розничная цена составляет 1300 юаней (195 долларов), а на этапе сбора средств приобрести новинку можно будет за 800 юаней (120 долларов).

Машина занимает всего 0,18 м², поэтому её можно разместить на балконе, в шкафу для бытовой техники или в прачечной. Для очистки используется быстро вращающаяся крыльчатка: по данным Xiaomi, создаваемые ею потоки воды помогают удалять загрязнения с верха обуви, подошвы и внутренней подкладки, включая грязь и следы травы.

Mijia Shoe Washer 3KG подходит для кроссовок, спортивной и повседневной обуви, детской обуви и даже шлёпанцев. За один цикл можно постирать две-четыре пары. Для запуска достаточно открыть крышку и нажать одну кнопку — шнурки снимать не требуется.

Пользователям доступны восемь программ: стандартная, интенсивная и быстрая стирка, антибактериальная обработка, универсальный режим, полоскание с отжимом, отдельный отжим и очистка барабана. Предусмотрены отложенный запуск до 24 часов и экспресс-цикл продолжительностью 20 минут.

Отдельное внимание Xiaomi уделила гигиене. По результатам испытаний, устройство удаляет 99% грибка Trichophyton rubrum, 99,8% кишечной палочки и 99,6% золотистого стафилококка. Для предотвращения повторного загрязнения предусмотрена программа самоочистки.