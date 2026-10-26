Просторный гибрид с сервисами «Яндекса», 344 л.с. и полным приводом. В России стартовали продажи UMO 8 (GAC S7), и он сходу подешевел на 225 тыс. рублей

Реальные розничные цены оказались ниже ранее объявленных, но есть нюанс

Российский бренд UMO объявил о начале продаж гибридного кроссовера UMO 8, созданного на базе китайского GAC S7. Модель выпускают на заводе «Москвич». Автомобиль доступен в двух комплектациях: Max стоимостью от 5,69 млн рублей и Ultra — от 6,19 млн рублей. В обеих версиях предусмотрены технологии «Яндекса».

Просторный гибрид с сервисами «Яндекса», 344 л.с. и полным приводом. В России стартовали продажи UMO 8 (GAC S7), и он сходу подешевел на 225 тыс. рублей
Источник изображения: UMO

Нынешние цены отличаются от тех, которые объявили в августе на этапе приёма заказов. Тогда комплектации Max и Ultra оценивались в 5,915 млн и 6,415 млн рублей соответственно, а с учётом государственной субсидии при покупке в кредит стоимость снижалась до 4,99 млн и 5,49 млн рублей. Однако в конце сентября Минпромторг приостановил программу льготного автокредитования из-за исчерпания выделенных средств. Теперь кроссовер стоит на 225 тыс. рублей дешевле первоначального прайса, но на 700 тыс. рублей дороже прежних льготных предложений.

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Источник изображения: UMO

Длина UMO 8 составляет около 4,9 м, колёсная база — 2,88 м. Силовая установка включает два электромотора суммарной мощностью 340 л. с. и 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л. с., работающий в режиме генератора. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,7 секунды, заявленный общий запас хода — 867 км. Налогооблагаемая мощность электромоторов составляет 122 л. с.

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Источник изображения: UMO

Уже в базовой комплектации Max предусмотрены электронные ассистенты водителя, система кругового обзора и панорамная крыша. Все сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, а передние — ещё и функцией массажа. Медиасистема — с экраном диагональю 15,6 дюйма со встроенными сервисами «Яндекса» и голосовым ИИ-ассистентом «Алисой».

В комплектации Ultra имеется система автоматической парковки, отделка салона кожей наппа и замшей, интерактивные матричные фары и массаж сидений второго ряда. Также предусмотрены проекционный дисплей и аудиосистема с 22 динамиками и общей мощностью 1640 Вт.

UMO 8 стал второй моделью марки после UMO 5, который также выпускают на заводе «Москвич». В отличие от нового гибридного кроссовера, UMO 5 — чистый электромобиль.

Авто и транспортUMOЯндексаGACРоссияИсточники:Auto.ru

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