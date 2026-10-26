Гигабитный интернет для 3,2 миллиона домов: китайцы разогнали оптоволокно до 3,2 Пбит/с

Такая скорость позволяет передать 20 тысяч фильмов 4K за секунду

Китайские исследователи заявили о новом мировом рекорде скорости передачи данных по 24-жильному оптоволоконному кабелю — 3,2 петабита в секунду в режиме реального времени. Этого, по оценке команды инженеров, достаточно, чтобы передать данные более чем 20 000 фильмов в разрешении 4K за одну секунду.

Гигабитный интернет для 3,2 миллиона домов: китайцы разогнали оптоволокно до 3,2 Пбит/с
Источник изображения: ИИ Gemini

Новый результат превзошёл предыдущий рекорд тех же исследовательских групп — 2,5 Пбит/с, установленный ранее в этом году. Прирост пропускной способности составил около 28%. Для более наглядного сравнения такая скорость теоретически позволила бы одновременно обеспечить гигабитным интернетом около 3,2 млн домохозяйств.

В основе технологии лежат пространственное мультиплексирование и передача данных сразу в нескольких оптических диапазонах — S, C и L. Исследователям пришлось решить две ключевые задачи: уменьшить взаимные помехи между каналами и согласовать технические требования для работы в разных диапазонах длин волн.

По данным источника, рекорд достигнут в режиме реального времени с использованием оборудования, соответствующего коммерческим требованиям. Это отличает эксперимент от некоторых академических демонстраций, в которых применяются специализированная аппаратура и экспериментальные методы обработки сигналов.

Сети и серверыИсточники:Toms Hardware

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