Гигабитный интернет для 3,2 миллиона домов: китайцы разогнали оптоволокно до 3,2 Пбит/с

Китайские исследователи заявили о новом мировом рекорде скорости передачи данных по 24-жильному оптоволоконному кабелю — 3,2 петабита в секунду в режиме реального времени. Этого, по оценке команды инженеров, достаточно, чтобы передать данные более чем 20 000 фильмов в разрешении 4K за одну секунду.

Новый результат превзошёл предыдущий рекорд тех же исследовательских групп — 2,5 Пбит/с, установленный ранее в этом году. Прирост пропускной способности составил около 28%. Для более наглядного сравнения такая скорость теоретически позволила бы одновременно обеспечить гигабитным интернетом около 3,2 млн домохозяйств.

В основе технологии лежат пространственное мультиплексирование и передача данных сразу в нескольких оптических диапазонах — S, C и L. Исследователям пришлось решить две ключевые задачи: уменьшить взаимные помехи между каналами и согласовать технические требования для работы в разных диапазонах длин волн.

По данным источника, рекорд достигнут в режиме реального времени с использованием оборудования, соответствующего коммерческим требованиям. Это отличает эксперимент от некоторых академических демонстраций, в которых применяются специализированная аппаратура и экспериментальные методы обработки сигналов.