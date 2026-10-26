Щелчок — и трещина: Apple признала проблему с экранами iPhone Duo

Компания Apple подтвердила сообщения о повреждении внутренних экранов складного смартфона iPhone Duo. По заявлению компании, опубликованному сразу несколькими тематическими сетевыми изданиями, проблема затронула небольшое количество устройств.

Пользователи сообщают, что трещины появляются в нижней части гибкого дисплея рядом с шарниром. В некоторых случаях перед повреждением владельцы замечали заедание механизма и слышали щелчок. По имеющимся данным, дефект проявляется вскоре после покупки.

Apple не уточнила причины неисправности и не сообщила, планирует ли выпускать исправленную версию устройства. Владельцам смартфонов с поврежденным экраном компания рекомендует обратиться в службу поддержки AppleCare для замены аппарата. Однако из-за ограниченных запасов некоторым покупателям приходится ждать.

Специалисты iFixit, разобравшие iPhone Duo, обнаружили несколько потенциальных причин поломки. В области шарнира сходятся разные компоненты, и одним из возможных источников проблемы может быть центральная опорная планка, которая должна втягиваться при движении механизма. Если этого не происходит, конструкция может повреждать экран.