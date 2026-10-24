Corsair научила блок питания принудительно выключать видеокарту для защиты от оплавления

В новом 1200-ваттном RM1200e реализована технология PinProtect, отслеживающая ток на каждом контакте разъёма питания, чтобы не допустить критического перегрева

Компания Corsair представила обновлённый блок питания RM1200e мощностью 1200 Вт, который впервые в ассортименте производителя получил систему защиты PinProtect. Это ответ на сохраняющуюся проблему перегрева и оплавления коннекторов 12V-2×6 при работе с топовыми видеокартами вроде GeForce RTX 5090.

Источник изображения: Corsair

Ключевой особенностью PinProtect является постоянный мониторинг тока, протекающего через каждый из шести 12-вольтовых контактов в реальном времени. Как только сила тока на любом из пинов превышает безопасный порог в течение заданного промежутка времени, PSU немедленно снижает подачу питания на линию и принудительно выключает GPU.

Процесс полностью автоматический: пользователь просто увидит чёрный экран и сможет проверить разъём, не дожидаясь момента, когда изоляция начнёт плавиться.

Источник изображения: Corsair

Блок питания обладает сертификатом Cybenetics Platinum с заявленной эффективностью до 91%, соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также использует японские конденсаторы с рабочим пределом в 105 градусов. Корпус компактный, с глубиной всего 150 мм, что ценно при сборке в тесных корпусах. Доступен в чёрном и белом цветах.

При цене в $204 и десятилетней гарантии RM1200e предлагает 1200 Вт.