GeForce RTX 5080 подскочили в цене на 300 долларов буквально за сутки

И в Китае, и в Европе

После почти полного исчезновения GeForce RTX 5090 с рынка резко начала дорожать RTX 5080. В частности, китайские дистрибьюторы сообщают о росте цен примеро на 300 долларов.

Буквально недавно цены на эти карты в Китае составляли примерно 1900-2000 долларов, а сейчас речь идёт примерно о 2200 долларах. И это не розница, а цены для дистрибьюторов.

Если посмотреть на европейские цены, ситуация примерно та же. Буквально в четверг RTX 5080 можно было купить в рознице примерно за 1500 евро, а уже в пятницу цены резко прыгнули до 1800 евро за самые доступные модификации.

Кроме того, сообщается, что Asus и Gigabyte подняли цены для дистрибьюторов и на другие модели RTX 50, но там речь идёт о приросте на 10-30 долларов.

Напомним, согласно многочисленным утечкам, Nvidia прекращает выпуск RTX 5090 (что компания опровергла), а также RTX 5080 в текущем её варианте, но в первом квартале на рынок выйдет RTX 5080 24GB. Впрочем, стоить она явно будет крайне немало.