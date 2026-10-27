В Москве ограничат мобильный интернет 27-29 октября

В центре Москвы с 27 по 29 октября могут временно ограничить мобильный интернет. Как сообщили в Минцифры России, возможные меры связаны с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортёров газа и третьего саммита Россия — Африка. Ограничения могут затронуть территорию в пределах Третьего транспортного кольца.

По данным ведомства, 27 и 28 октября ограничения могут начать действовать с 11:30, а 29 октября — с 9:30. Точное время их завершения не уточняется. Подобные меры в России периодически вводят на фоне угроз атак беспилотников, чтобы затруднить управление ими через мобильные сети.

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Во время ограничений доступ к отдельным востребованным интернет-ресурсам может сохраняться благодаря специальному «белому списку» Минцифры. В него входят некоторые социальные сети, интернет-магазины, банковские и государственные сервисы, СМИ и сайты для бронирования поездок. Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi, согласно сообщению, должны работать в штатном режиме.