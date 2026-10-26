10 000 мАч и 200 Мп: раскрыты характеристики Realme 17 Pro

Он будет похож на Realme 16 Pro+

Инсайдер Дебаян Рой раскрыл характеристики нового смартфона Realme — новинка будет называться Realme 17 Pro или Realme 17 Pro+.

Realme 16 Pro+ Источник изображения: Realme

По данным инсайдера, смартфон получит плоский экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления до 165 Гц. При этом максимальная частота будет доступна только в некоторых играх, в интерфейсе системы будет 120 Гц. Корпус получит пластиковую боковую рамку, а оформление блока камер будет напоминать Realme 16 Pro+.

В главном модуле основной камеры будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор. Также ожидается телеобъектив с 50-мегапиксельным сенсором и оптическим зумом 3,5х и сверхширокоугольная камера. В основу аппаратной платформы ляжет SoC MediaTek Dimensity 7500.

Особенностью смартфона, помимо 200-мегапиксельной камеры, станет аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч. Мощность проводной зарядки не указана, но, вероятно, она будет высокой.

Когда состоится премьера Realme 17 Pro/Realme 17 Pro+ — не сообщается.

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